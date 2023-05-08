【港股市況】滙豐升1%破頂、友邦反彈逾1%　商湯挫7%　恒指早段升逾百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，港股今早亦高開。騰訊 （00700） 升0.4%，滙豐 （00005） 升1%破頂，友邦 （01299） 反彈逾1%，恒指高開78點，開報20128點，科指升0.3%，報3908點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：56】阿里健康 （00241） 高開低走，股價最新轉跌0.4%，低見5.47元。

【09：51】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌0.1%，騰訊 （00700） 轉跌0.5%。

【09：48】濠賭股續軟，銀娛 （00027） 跌0.7%，金沙 （01928） 跌0.4%。永利 （01128） 跌1%，美高梅 （02282） 跌0.6%，澳博 （00880） 跌0.3%，新濠 （00200） 跌0.2%。

【09：46】中國高精密 （00591） 破底低見0.212後，股價反彈一成，高見0.243元。

【09：43】恒指早段升約134點，報20183點，科指升0.7%，報3921點。

【09：42】商湯 （00020） 跌幅進一步擴大至逾7%，低見2.4元。

【09：41】太古地產 （01972） 升逾2%，早段高見21.5元。

【太古地產】太古地產香港商場首季銷售強勁復甦 核心寫字樓租用率按季略跌至94%

【09：39】中海油 （00883） 升3%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升約2%。

【09：39】【新股IPO】綠竹生物2480首掛跌8% 一手帳面蝕520元

【09：37】內房股普遍逆市向下，中海外 （00688） 跌0.5%，潤地 （01109） 升0.7%，碧桂園 （02007） 跌逾1%，雅居樂 （03383） 跌0.6%，龍湖 （00960） 跌0.2%，融創中國 （01918） 回吐逾3%。

【09：35】【名家看法】嘉實國際關子宏：市場關注點將更多回歸企業基本面 外資對中國經濟復甦仍抱懷疑

【09：34】商湯 （00020） 開市後跌逾4%，低見2.47元。

【09：32】小鵬汽車 （09868） 升逾3%，蔚來 （09866） 升逾1%，理想汽車 （02015） 升逾2%。

【09：28】中國黃金國際 （02099） 逆市挫近一成。中國黃金國際公布，繼早前披露3月27日甲瑪礦的果朗溝尾礦庫發生尾砂外溢，甲瑪礦已暫停運營。

【09：26】綠竹生物 （02480） 首掛，股價開報31.5元，較招股價32.8元低近4%，以每手200股計，不計手續費蝕260元。

【09：25】【盈喜盈警】阿里健康高開3% 預計3月底止財年扭虧為盈 利潤淨額錄至少4.5億人幣

【09：24】商湯 （00020） 股價逆市跌逾3%。

【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單

【09：22】騰訊 （00700） 升0.4%，滙豐 （00005） 升1%破頂，友邦 （01299） 反彈逾1%，恒指高開78點，開報20128點，科指升0.3%，報3908點。

【滙豐AGM】分拆重組、股息政策等決議案被否決 滙豐：平保在部分決議案投票反對董事會建議

【09：15】【股東增持】明源雲上周獲副總裁陳曉暉增持200萬股 共斥約795萬元

【09：14】伯明翰體育 （02309） 公布短暫停牌。

【09：14】中證國際 （00943） 、海藍控股 （02278） 今早復牌。

【09：13】期指開報20120點，升136點。

【09：05】【螞蟻整改】螞蟻集團金融牌照審批 據報因內地監管體系調整而被耽擱

【09：00】【名家看法】工銀國際紀春華：未來美國核心CPI大機會仍反覆 儲局釋放減息訊號取決兩條件

【08：42】【內房危機】花樣年：逾76%債務工具持有人支持重組協議

【08：19】【芯片大戰】中國科企據報加快研發不依賴美國最新芯片的尖端AI技術 涉阿里百度等

【08：17】恒指黑期升約101點，報20130點，道指期貨跌34點，報33705點。

【08：00】【供股潮】通達宏泰擬「1供2」淨籌9290萬元、折讓16.7% 此前事先張揚考慮供股

【08：00】【內房銷售】旭輝上月銷售按年跌18% 一文看清4月内房銷售（不斷更新）

【07：45】【新股IPO】被動消防工程分包商怡俊集團2442下限定價 超購逾16倍一手中籤率11%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】股神巴菲特終披露蘋果持股 看淡美經濟前景「好時光已完」

【07：45】港股ADR收報20208點，升158點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報59.96元，較港收市價高1.51元或2.6%。騰訊 （00700） ADR折合報344.51元，較港收市價高1.71元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.64元，較港收市價低0.01元或0.02%。

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【07：30】美股上周五上升。美國非農新增職位遠超市場預期， 市場對減息預期降溫，刺激美滙及債息走高；績優股蘋果（美：AAPL）急升4.7%，地區銀行股報復式反彈，道指一度急升620點。道指升546點，報33674點，納指升269點或2.25%，報12235點，標指升75點，報4136點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市急升150點 滙豐ADR高港3%撲60關

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責任編輯︰梁浩碩