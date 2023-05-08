【恒指夜期+北水】北水轉吸資逾18億　買中海油中行沽美團建行　恒指夜期微跌2點（不斷更新）

中特估概念繼續炒，北水轉錄逾18億元淨流入。資金轉投高息股懷抱，中海油 （00883） 錄近10億元淨流入，中行 （03988） 及工行 （01398） 分別錄8.5及2.2億元淨流入；淨流出方面，建行 （00939） 錄得超過11億元淨流出，美團 （03690） 亦走資近3億元。

恒指夜期跌2點，報20258點。

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中行、工行升逾4% 中海油、中石化升近6% 恒指升247點收復20天綫

美股上周五造好，港股周一升近250點，收復20天綫（約20159點）。恒指高開78點，其後走勢反覆向上，尾市升最多272點，高見20321點。恒指升247點，收報20297點，成交1080億元。科指升0.5%，報3914點。四大內銀、三桶油造好，中行 （03988） 、工行 （01398） 升逾4%，建行 （00939） 升逾3%，農行 （01288） 升近3%。中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升近6%，中石油 （00857） 升近4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 84.00 +3.0 +46 453 建行 5.63 +3.7 +35 3 滙豐 59.50 +1.8 +29 10 金沙中國 26.10 -3.0 -3 -17 騰訊 340.80 -0.6 -9 14 美團 134.20 -1.0 -10 -106

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告】京東5.11公布首季業績 券商料重整3P業務、家電需求疲軟等拖累收入承壓

【大行報告｜汽車股】摩通拆解Tesla重新加價玄機 點名首選兩隻汽車相關股

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：40】北水轉吸資逾18億 買中海油中行沽美團建行 恒指夜期微跌2點

【17：40】【中國監管】貝殼盤前跌8% 住建部、市監局要求合理降低經紀服務費用

【17：13】【股神沽比亞迪】巴菲特再沽196萬股比亞迪、套現逾4.6億元 持股佔比跌穿10%

【17：11】【吉利175】吉利汽車4月銷量按年增58% 年內銷量增長轉正

【16：57】【盈警盈喜】莎莎預告全年扭虧 三大原因推動去年度純利約5000萬至7000萬元

【16：10】四大內銀、三桶油造好，中行 （03988） 、工行 （01398） 升逾4%，建行 （00939） 升逾3%，農行 （01288） 升近3%。中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升近6%，中石油 （00857） 升近4%，恒指升247點，收報20297點，成交1080億元。科指升0.5%，報3914點。

【16：00】恒指U盤前升239點，報20288點。

【15：52】中行 （03988） 尾市升逾4%，破頂高見3.41元。

【15：50】【香港經濟】花旗料本港第3季GDP勁彈6.7% 末季續增6.5%

【15：28】港股尾市升近250點，恒指升246點，報20295點，科指升0.5%，報3915點。

【15：22】【互聯互通】恒生科技指數ETF納入南向通ETF名單 過去3個月南向ETF日均成交額逾17億港元

【15：16】【百度9888】百度午後升近2% 下周將發布自家智能手機

【14：58】恒指最新升225點，報20275點，科指升0.4%，報3910點。

【14：57】工行 （01398） 最新升逾4%，高見4.67元。中行 （03988） 升近4%，建行 （00939） 、農行 （01288） 升逾2%。

【14：52】【銀行危機】金管局：近九成存戶在存保計劃已受保 今年再出方案諮詢公眾檢視計劃存保制

【14：50】友邦 （01299） 最新反彈3%，高見84元。

【14：46】【轉數快】轉數快FPS將於5月14日凌晨1時至早上11時暫停服務

【14：45】【香港經濟】余偉文：港息料跟美息維持高位一段時間 4月香港銀行總存款微升

【14：44】中海油 （00883） 最新升逾6%，高見13.1元。

【14：43】【內銀股】四大內銀造好中行升近4%破頂 1200個沽盤3.4元排隊沽貨獲利

【14：18】神華 （01088） 升逾4%，破頂高見27.95元，中煤能源 （01898） 升逾3%，兗礦能源 （01171） 升逾5%。

【14：16】內銀造好，其中信行 （00998） 升逾6%破頂，民行 （01988） 升逾4%破頂。

【14：00】金沙 （01928） 午後跌幅擴大至逾2%，銀娛 （00027） 跌逾1%，美高梅 （02282） 跌4%，永利 （01128） 跌0.6%，澳博 （00880） 跌近2%，新濠 （00200） 跌0.2%。

【13：58】半新股珍酒李渡 （06979） 逆市跌逾12%，低見7.88元創上市後新低。

【13：55】中海油 （00883） 升幅擴大至逾5%，中石油 （00857） 升4%，中石化 （00386） 升近5%。

【13：54】恒指最新升約138點，報20187點，科指轉跌0.1%，報3889點。美團 （03690） 最新跌2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：25】【金融中心】許正宇：10月提交外地收入豁免徵稅機制修訂草案 防墮歐盟稅務黑名單

【13：10】滙豐 （00005） 升逾1%，破頂高見59.35元，渣打 （02888） 亦升逾1%，友邦 （01299） 反彈逾2%，高見83.35元。

【13：07】華虹半導體 （01347） 逆市跌逾5%，低見28.6元。中芯國際 （00981） 升0.5%。

【13：05】騰訊 （00700） 午後初段跌近1%，美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，小米 （01810） 升逾2%。

【13：02】神威藥業 （02877） 升8%，破頂高見9.5元。

【醫藥股】神威藥業首季營業額增36%

【13：00】恒指午後初段升約153點，報20202點。科指升0.3%，報3908點。

【12：00】恒生指數半日升149點，報02199點，成交577億元。科指升0.2%，報3904點。內銀股、三桶油造好，四大內銀齊破頂，當中，中行 （03988） 升逾3%，中海油 （00883） 升半近半成，中石化 （00386） 亦升逾4%，中石油 （00857） 升逾3%。騰訊 （00700） 逆市偏軟跌0.8%，美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%。

【11：52】【外匯基金】外匯基金首季收益979億元 連續兩季投資淨收益

【11：47】【新股IPO】阿里巴巴據報分拆菜鳥明年初在港上市 集資最多156億元

【11：45】恒指中午收市前升約149點，報20199點，科指升0.4%，報3910點。

【11：32】【異動股】內銀爆上、中國銀行升逾3% A股中行曾升一成漲停

【11：31】上證半日升1.6%，深證升0.3%，創業板指微升0.01%。

【11：13】三桶油最新齊升逾4%。

【11：12】工行 （01398） 、中行 （03988） 最新升逾3%，建行 （00939） 、農行 （01288） 升逾2%。

【11：01】中海油 （00883） 最新升逾4%，高見12.86元，暫為表現最好藍籌。海底撈 （06862） 跌逾3%，低見18.32元，藍籌中表現最差。

【10：57】工行 （01398） 、中行 （03988） 升幅擴大至逾2%。

【10：51】【比亞迪1211】比亞迪升2% 越南副總理陳紅河上周會面王傳福 公司另推3車進軍厄瓜多爾

【10：50】廣深鐵路 （00525） 升逾11%，破頂高見2.19元。

【10：44】四大內銀分別升0.6%至近2%，4股齊齊破頂。

【10：35】聯通 （00762） 升逾2%，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 升逾1%。

【10：26】三桶油造好，中石油 （00857） 升近4%，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾3%。

【10：21】車股造好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升2%，廣汽 （02238） 升近2%，長汽 （02333） 升4%，華晨 （01114） 升2%。

【10：16】恒指早段曾升199點，高見20248點，最新升幅收窄至約40點，報20089點，科指升0.2%，報3903點。

【10：12】【大行看法】瑞士盈豐資管：外資予中資股較高風險溢價 源於三大風險

【10：12】【名家看法】東方匯理趙頴妍：港股短綫以上落市為主 看好消費、醫療保健、高息股等

【10：08】國茂 （08428） 升1倍，高見0.7元，成交29萬元。

【10：03】中芯國際 （00981） 升3%，高見21.65元，華虹半導體 （01347） 升0.3%。

【09：58】金山雲 （03896） 升逾6%，高見2.94元。

【09：56】阿里健康 （00241） 高開低走，股價最新轉跌0.4%，低見5.47元。

【09：51】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌0.1%，騰訊 （00700） 轉跌0.5%。

【09：48】濠賭股續軟，銀娛 （00027） 跌0.7%，金沙 （01928） 跌0.4%。永利 （01128） 跌1%，美高梅 （02282） 跌0.6%，澳博 （00880） 跌0.3%，新濠 （00200） 跌0.2%。

【09：46】中國高精密 （00591） 破底低見0.212後，股價反彈一成，高見0.243元。

【09：43】恒指早段升約134點，報20183點，科指升0.7%，報3921點。

【09：42】商湯 （00020） 跌幅進一步擴大至逾7%，低見2.4元。

【09：41】太古地產 （01972） 升逾2%，早段高見21.5元。

【太古地產】太古地產香港商場首季銷售強勁復甦 核心寫字樓租用率按季略跌至94%

【09：39】中海油 （00883） 升3%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升約2%。

【09：39】【新股IPO】綠竹生物2480首掛跌8% 一手帳面蝕520元

【09：37】內房股普遍逆市向下，中海外 （00688） 跌0.5%，潤地 （01109） 升0.7%，碧桂園 （02007） 跌逾1%，雅居樂 （03383） 跌0.6%，龍湖 （00960） 跌0.2%，融創中國 （01918） 回吐逾3%。

【09：35】【名家看法】嘉實國際關子宏：市場關注點將更多回歸企業基本面 外資對中國經濟復甦仍抱懷疑

【09：34】商湯 （00020） 開市後跌逾4%，低見2.47元。

【09：32】小鵬汽車 （09868） 升逾3%，蔚來 （09866） 升逾1%，理想汽車 （02015） 升逾2%。

【09：28】中國黃金國際 （02099） 逆市挫近一成。中國黃金國際公布，繼早前披露3月27日甲瑪礦的果朗溝尾礦庫發生尾砂外溢，甲瑪礦已暫停運營。

【09：26】綠竹生物 （02480） 首掛，股價開報31.5元，較招股價32.8元低近4%，以每手200股計，不計手續費蝕260元。

【09：25】【盈喜盈警】阿里健康高開3% 預計3月底止財年扭虧為盈 利潤淨額錄至少4.5億人幣

【09：24】商湯 （00020） 股價逆市跌逾3%。

【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單

【09：22】騰訊 （00700） 升0.4%，滙豐 （00005） 升1%破頂，友邦 （01299） 反彈逾1%，恒指高開78點，開報20128點，科指升0.3%，報3908點。

【滙豐AGM】分拆重組、股息政策等決議案被否決 滙豐：平保在部分決議案投票反對董事會建議

【09：15】【股東增持】明源雲上周獲副總裁陳曉暉增持200萬股 共斥約795萬元

【09：14】伯明翰體育 （02309） 公布短暫停牌。

【09：14】中證國際 （00943） 、海藍控股 （02278） 今早復牌。

【09：13】期指開報20120點，升136點。

【09：05】【螞蟻整改】螞蟻集團金融牌照審批 據報因內地監管體系調整而被耽擱

【09：00】【名家看法】工銀國際紀春華：未來美國核心CPI大機會仍反覆 儲局釋放減息訊號取決兩條件

【08：42】【內房危機】花樣年：逾76%債務工具持有人支持重組協議

【08：19】【芯片大戰】中國科企據報加快研發不依賴美國最新芯片的尖端AI技術 涉阿里百度等

【08：17】恒指黑期升約101點，報20130點，道指期貨跌34點，報33705點。

【08：00】【供股潮】通達宏泰擬「1供2」淨籌9290萬元、折讓16.7% 此前事先張揚考慮供股

【08：00】【內房銷售】旭輝上月銷售按年跌18% 一文看清4月内房銷售（不斷更新）

【07：45】【新股IPO】被動消防工程分包商怡俊集團2442下限定價 超購逾16倍一手中籤率11%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】股神巴菲特終披露蘋果持股 看淡美經濟前景「好時光已完」

【07：45】港股ADR收報20208點，升158點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報59.96元，較港收市價高1.51元或2.6%。騰訊 （00700） ADR折合報344.51元，較港收市價高1.71元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.64元，較港收市價低0.01元或0.02%。

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【07：30】美股上周五上升。美國非農新增職位遠超市場預期， 市場對減息預期降溫，刺激美滙及債息走高；績優股蘋果（美：AAPL）急升4.7%，地區銀行股報復式反彈，道指一度急升620點。道指升546點，報33674點，納指升269點或2.25%，報12235點，標指升75點，報4136點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市急升150點 滙豐ADR高港3%撲60關

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責任編輯︰梁浩碩