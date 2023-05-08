▲ 【芯片大戰】中國科企據報加快研發不依賴美國最新芯片的尖端AI技術 涉阿里百度等

據《華爾街日報》報道，美國制裁正促使中國科技公司加速研發不依賴於美國最新芯片的尖端人工智能（AI）技術，當中包括華為、百度 （09888） 和阿里巴巴 （09988） 。

報導引述研究報告及對員工的採訪指，中國公司正在研究可以讓他們通過更少或更低端半導體就能實現最先進AI性能的技術。這些公司還在研究如何混用不同類型的芯片，以避免依賴任何一種硬體。

報導指出，華為、百度和阿里巴巴在尋找方法以求讓現有計算機芯片發揮更大效用的公司之列。該報又引述研究人員和分析師指，如果相關研究取得成功，中國科技公司將能抵禦美國現有制裁的影響，也更能扛得住未來的限制措施。

不過，華為和百度拒絕就此發表評論，阿里巴巴未有回覆消息。

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編輯：姚卓然