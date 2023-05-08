▲ 【新股IPO】被動消防工程分包商怡俊集團2442下限定價 超購逾16倍一手中籤率11%（附分配結果連結）

被動消防工程分包商怡俊集團 （02442） 公布招股結果。怡俊集團以每股1.28元定價，為招股價範圍1.28元至1.38元的下限定價，集資淨額8910萬元，一手中籤率11.1%，抽9手（18,000股）即可穩獲1手。怡俊集團將於5月9日掛牌買賣。【附分配結果連結】

怡俊集團於香港公開發售部分共錄得6150人認購，超額認購16.3倍，國際發售部分則獲輕微超額認購，超購近0.1倍。

所得款項淨額約72.8%用於撥付指定項目的前期成本及集團 項目潛在修訂令；9.8%用於增加人手；7.4%用於透過投資硬件及軟件升級集團的資訊科技系統，包括線上被動消防資訊平台；10%將保留作一般營運資金。

【新股IPO】樂艙物流再度遞表上市 去年少賺1% 服務量少7%

【新股IPO】順豐控股據報籌備香港上市 年內或集資20億至30億美元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩