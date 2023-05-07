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【煤氣003】煤氣推綠色之旅　帶「共創明『Teen』」學員參觀煤氣廠　另加5000元津貼鼓勵員工成為友師

股市 23:03 2023/05/07

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煤氣推綠色之旅　帶「共創明『Teen』」學員參觀煤氣廠　另加5000元津貼鼓勵員工成為友師

煤氣公司 （00003） 表示全力支持「共創明『Teen』計劃」，為鼓勵更多員工參與，煤氣向每位參加該計劃成為友師的同事發放額外5000元津貼。同時，煤氣公司於5月6日舉辦「煤氣綠色之旅」，邀請學員及友師參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠。

「煤氣綠色之旅」包括到訪煤氣公司總部，認識煤氣公司如何為本港提供低排放、僅佔整體碳排放1%的潔淨能源，以及其在環境、社會及管治（ESG）的策略和各項舉措。

煤氣公司亦特別安排學員及友師到訪鮮有對外開放的大埔煤氣廠，實地介紹燃氣的生產過程，並講解安全高效的氫能供應方案。

煤氣公司先後舉辦兩次「煤氣綠色之旅」，反應熱烈，並將於7月舉辦最後一次。

煤氣公司常務董事黃維義指，是次『煤氣綠色之旅』希望可以引發學員對能源工程、公共服務產生興趣，啟蒙對環保、低碳、ESG等話題的探究，一起傳承綠色能源、推動可持續發展的明天。

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港股 香港中華煤氣（00003）
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