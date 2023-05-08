  • 22°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家看法】東方匯理趙頴妍：港股短綫以上落市為主　看好消費、醫療保健、高息股等

股市 10:00 2023/05/08

分享：

分享：

【名家看法】東方匯理趙頴妍：港股短綫以上落市為主　看好消費、醫療保健、高息股等

東方匯理財富管理市場及投資策略部資深投資策略師趙頴妍稱，雖然難言美國聯儲局是否停止加息，但短期再度加息機會較微，美元走勢將更清晰，利好亞洲及新興市場的資產。

她預期，港股短綫以上落市為主，雖然今年五一黃金周假期的消費表現較疫情時期好、中央政治局會議亦釋出對中國實現5% GDP目標抱持樂觀看法，政府將繼續為私營公司提供更多支持， 但鑑於四月製造業PMI放緩，投資者宜觀望更多經濟領先數據，以增加投資信心。

趙頴妍維持看好尤其是旅遊相關的消費及醫療保健板塊。她又指，鑑於未見到更明確的經濟數據，投資應採取多元化策略，除了部署中長綫看好的高增長股，也可以繼續持有高息股，例如公用及REITS股作平衡。

相關文章：

【名家看法】嘉實國際關子宏：市場關注點將更多回歸企業基本面　外資對中國經濟復甦仍抱懷疑

【名家看法】工銀國際紀春華：未來美國核心CPI大機會仍反覆　儲局釋放減息訊號取決兩條件

【理財要貼地】6款門診保險比較 普通科、專科、中醫收費及保障 保費每月低至16元

理財要貼地
【理財要貼地】6款門診保險比較 普通科、專科、中醫收費及保障 保費每月低至16元

編輯：袁諾曦

港股 中國 經濟 REITS REITs股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神巴菲特】股神嫌棄ChatGPT？蓋茨親往推銷竟被打回頭
【股神巴菲特】股神嫌棄ChatGPT？蓋茨親往推銷竟被打回頭
【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單　商湯即插6%
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單　商湯即插6%
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【港股市況】三桶油升逾4%　四大內銀升2%至3%　恒指升逾百點（不斷更新）
【港股市況】三桶油升逾4%　四大內銀升2%至3%　恒指升逾百點（不斷更新）
【今日至HOT】滙豐特別決議案不獲通過｜9歲童遭「大型鞦韆」砸中亡｜跑馬地逾400呎單位唔使「5球」
【今日至HOT】滙豐特別決議案不獲通過｜9歲童遭「大型鞦韆」砸中亡｜跑馬地逾400呎單位唔使「5球」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款