▲ 【名家看法】東方匯理趙頴妍：港股短綫以上落市為主 看好消費、醫療保健、高息股等

東方匯理財富管理市場及投資策略部資深投資策略師趙頴妍稱，雖然難言美國聯儲局是否停止加息，但短期再度加息機會較微，美元走勢將更清晰，利好亞洲及新興市場的資產。

她預期，港股短綫以上落市為主，雖然今年五一黃金周假期的消費表現較疫情時期好、中央政治局會議亦釋出對中國實現5% GDP目標抱持樂觀看法，政府將繼續為私營公司提供更多支持， 但鑑於四月製造業PMI放緩，投資者宜觀望更多經濟領先數據，以增加投資信心。

趙頴妍維持看好尤其是旅遊相關的消費及醫療保健板塊。她又指，鑑於未見到更明確的經濟數據，投資應採取多元化策略，除了部署中長綫看好的高增長股，也可以繼續持有高息股，例如公用及REITS股作平衡。

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編輯：袁諾曦