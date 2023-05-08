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【名家看法】嘉實國際關子宏：市場關注點將更多回歸企業基本面　外資對中國經濟復甦仍抱懷疑

股市 09:30 2023/05/08

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嘉實國際行政總裁及首席投資官關子宏指出，若美國結束加息周期，對新興市場風險資產的壓力相應減少，市場關注點將更多回歸企業基本面，而港股的基本面更多地受到中國經濟因素的影響。 

他續指，相較過去歷史，恒指估值仍處於被低估的水平，這有助恒指進 一步抵禦包括地緣政治在內的外部風險，因此港股向下空間不大。不過，海外投資者仍對中國經濟復甦的可持續性抱持一定懷疑態度。

他解析，目前復甦主要由消費和服務業驅動，製造業和出口仍面臨海外需求萎縮帶來的不確定性。但中國出口已進一步分散至東南亞、中東和拉美等地區，將抵禦歐美經濟的負面影響。

儲局今年減息的可能性不大

外圍方面，關子宏指，儲局今年減息的可能性不大，因美國通脹仍明顯高於長期平均2%的目標，因此，停止加息不代表需要立即掉頭減息。同時，在儲局6月議息會議前，除了4月CPI通脹数據外，還有5月通脹數據及其他更多經濟指標。單一通脹指標表現不會左右儲局6月的決定。

投資方面，關子宏指，互聯網公司組織架構重組消息頻出，行業仍有釋放變現潛力的空間 ，並看好保險業，因儲蓄型產品銷售熱度維持，財險受益於低估值及高股息。另外，他亦看好消費出行、「中特估」及黃金行業。

相反，他指，相對不看好與歐美需求相關的行業，以及硬件材料和房地產。

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編輯：袁諾曦

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