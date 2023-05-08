  • 22°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 10:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家看法】工銀國際紀春華：未來美國核心CPI大機會仍反覆　儲局釋放減息訊號取決兩條件

股市 09:00 2023/05/08

分享：

分享：

美國將於本周三（10日）公布4月CPI。工銀國際研究部策略分析師紀春華表示，目前美國就業市場仍然偏緊，服務業價格粘性較高的情況下，未來核心CPI仍然大機會出現反覆。這將導致整體通脹回落速度弱於預期，推遲儲局減息的時間。

紀春華認為，儲局釋放減息訊號取決於兩個條件：一、核心通脹開始持續回落；二、金融條件出現實質性緊縮，但目前兩個條件均未滿足。

由於市場目前對於減息的預期開始逐漸上升，CPI反覆或對資本市場造成更大負面影響，導致金融市場波動加大。

他相信，儲局官員的口吻或將依然是對未來繼續加息持開放態度，以進行預期管理，避免市場對加息結束存在過高預期，導致市場出現較大波動，不利於政策效果。

另外，他提到，若市場確認加息周期完結，並進入加息周期後的平台期，帶來邊際改善的流動性環境能夠利好港股，由於港股處於亞太新興市場，或需要在平台後期或實質降息才會真正受益。

他料短綫恒指在19000至21000點之間波動。

【理財要貼地】6款門診保險比較 普通科、專科、中醫收費及保障 保費每月低至16元

理財要貼地
【理財要貼地】6款門診保險比較 普通科、專科、中醫收費及保障 保費每月低至16元

相關文章：

【大行看法】瑞士百達資管：中國提升新興市場溢價、看好三大投資主題　上調全球債券看法至「增持」

【大行看法】施羅德李文傑：今年是中國股市復甦之年　3個長遠主題值得留意

【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年　互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者

編輯：袁諾曦

美股 港股 通脹 議息 CPI
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【螞蟻整改】螞蟻集團金融牌照審批　據報因內地監管體系調整而被耽擱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【恒指夜期+ADR】夜期收市急升150點　滙豐ADR高港3%撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市急升150點　滙豐ADR高港3%撲60關（不斷更新）
【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%
【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【今日至HOT】滙豐特別決議案不獲通過｜9歲童遭「大型鞦韆」砸中亡｜跑馬地逾400呎單位唔使「5球」
【今日至HOT】滙豐特別決議案不獲通過｜9歲童遭「大型鞦韆」砸中亡｜跑馬地逾400呎單位唔使「5球」
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單　商湯即插6%
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單　商湯即插6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款