【名家看法】工銀國際紀春華：未來美國核心CPI大機會仍反覆　儲局釋放減息訊號取決兩條件

美國將於本周三（10日）公布4月CPI。工銀國際研究部策略分析師紀春華表示，目前美國就業市場仍然偏緊，服務業價格粘性較高的情況下，未來核心CPI仍然大機會出現反覆。這將導致整體通脹回落速度弱於預期，推遲儲局減息的時間。

紀春華認為，儲局釋放減息訊號取決於兩個條件：一、核心通脹開始持續回落；二、金融條件出現實質性緊縮，但目前兩個條件均未滿足。

由於市場目前對於減息的預期開始逐漸上升，CPI反覆或對資本市場造成更大負面影響，導致金融市場波動加大。

他相信，儲局官員的口吻或將依然是對未來繼續加息持開放態度，以進行預期管理，避免市場對加息結束存在過高預期，導致市場出現較大波動，不利於政策效果。

另外，他提到，若市場確認加息周期完結，並進入加息周期後的平台期，帶來邊際改善的流動性環境能夠利好港股，由於港股處於亞太新興市場，或需要在平台後期或實質降息才會真正受益。

他料短綫恒指在19000至21000點之間波動。

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編輯：袁諾曦