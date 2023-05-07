【股神巴菲特】股神嫌棄ChatGPT？蓋茨親往推銷竟被打回頭

▲ 【股神巴菲特】蓋茨親往股神推銷ChatGPT 竟被打回頭？

股神巴菲特（Warren Buffett）接受外電訪問時表示，人工智能AI可以幫助篩選符合某些參數的股票，但有其局限。

巴菲特表示，「我不認為它會告訴你買什麼股票，它可以3秒內告訴我每隻符合某個標準的股票，但它的決定有某些方面局限，你可以看看它編出來的有多好笑。」

巴菲特指，蓋茨3個月前向他展示ChatGPT，股神向ChatGPT指點了一二功夫。

「這非常有趣，它可以在一秒鐘內將憲法翻譯成西班牙語。但該電腦不會講笑話。你可以叫它說一個有關Warren及虛擬貨幣的笑話，它遍閱每本書，以及看過所有電視節目，但它卻不能說笑話。」巴菲特續指，「我叫蓋茨如果它識答『怎樣打贏人類』，要將它帶回來。我想知道它怎麼說，但在它說之前，我會先拔掉電源掣。」

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記者：譚志偉