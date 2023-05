黑人女星批英王室成員得白人 網民反轟種族歧視（有片）

英王查理斯三世(King Charles III)完成加冕後,一眾王室成員於白金漢宮陽台向民眾揮手致意。但英國黑人女星Adjoa Andoh於電視節目上,卻質疑英國王室成員一面倒只有白人,言論引起網民圍攻,有網民甚至形容她的言論屬種族歧視。

英國獨立電視台(ITV)直播加冕禮的節目上,Adjoa突然説了一句,

(We have gone from the rich diversity of the Abbey to a terribly white balcony.)

Adjoa隨即補充指:

我都留意緊年輕一代,究竟佢哋長大後會有乜細微差別呢?

(I am also looking at those younger generations and thinking: "What are the nuances that they will inhabit when they grow?)