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黑人女星批英王室成員得白人 網民反轟種族歧視（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/05/08

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英王查理斯三世（King Charles III）完成加冕後，一眾王室成員於白金漢宮陽台向民眾揮手致意。但英國黑人女星Adjoa Andoh於電視節目上，卻質疑英國王室成員一面倒只有白人，言論引起網民圍攻，有網民甚至形容她的言論屬種族歧視。

【查理斯加冕】下議院領袖持劍領行搶鏡 首名女性擔此重任 【下一頁】

英國獨立電視台（ITV）直播加冕禮的節目上，Adjoa突然説了一句，

原本喺西敏寺大教堂好（種族）多元化，但去到白金漢宮陽台就白得恐怖。

（We have gone from the rich diversity of the Abbey to a terribly white balcony.）

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Adjoa隨即補充指：

我都留意緊年輕一代，究竟佢哋長大後會有乜細微差別呢？

（I am also looking at those younger generations and thinking: "What are the nuances that they will inhabit when they grow?）

當Adjoa發表上述評論時，坐在她身邊的評論員Myleene Klass也不禁展現出錯愕的表情。

哈里觀查理斯加冕禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃 【下一頁】

有網民批評她的言論屬於種族主義，有人則反問如果有非洲王室成員舉行加冕禮，難道又要有白人出現嗎？

也有網民以反諷口吻留言，指為何白人家庭會敢有白人成員與其他白人結婚，生下白人後代，而且女家族成員全部穿白色衣服於陽台亮相。

Adjoa Andoh有份出演串流平台Netflix的原創劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），該劇故事背景設定在攝政時代的倫敦，並構想當時的貴族階層種族融和。

根據該劇設定，英王喬治三世（King George III）的王后夏洛特（Queen Charlotte）擁有黑人血統。

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責任編輯：鄭錦玲

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