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新晉奧斯卡影帝自爆無戲拍 班頓費沙新戲得兩個鏡頭

環球社會熱點 09:05 2023/05/08

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加拿大籍美國男星班頓費沙（Brendan Fraser）憑《鯨》（The Whale），於今年3月榮升奧斯卡影帝。班頓費沙上周接受美國雜誌訪問時，自爆目前仍未有戲拍，正花時間挑選劇本。

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班頓費沙出席格林威治國際電影節（Greenwich International Film Festival）期間接受訪問，表示他可能需要整個夏季才能決定下套出演的電影。

當被問及未來將會出演哪類角色時，班頓費沙坦言自己現時變得十分挑剔，未有任何拍攝行程。

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班頓費沙有份出演的犯罪電影《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）將於本月舉行的康城電影節（Cannes Film Festival）首映，他感到十分興奮。

他形容電影是史詩級作品，他當時在美國俄克拉何馬州冒著炎熱天氣拍攝。

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班頓費沙不願誇大自己的戲份，指有多位明星參演《花月殺手》，自己只會在尾段出現，且僅得一至兩個鏡頭。

班頓費沙亦稱讚《花月殺手》導演Martin Scorsese富有學識，其他人亦非常有才華和熱誠。他形容拍攝這套戲猶如置身文藝復興大師的工作室，自己亦得以實現夢想。

他更形容對方拍攝電影的方式，感覺有點像在拍攝歌劇。

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責任編輯：李俊儀

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