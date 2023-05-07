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【外圍一周前瞻】聚焦美國4月通脹數據　料核心CPI輕微回落至5.5%（附數據表）

股市 18:41 2023/05/07

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【外圍一周前瞻】聚焦美國4月通脹數據　料核心CPI輕微回落至5.5%

本周外圍聚焦周三（10日）公布的美國通脹數據，市場料4月消費者物價指數（CPI）按年升幅維持5%，但按月增幅加速0.3個百分點至0.4%，至於核心CPI，料按年及按月升幅回落0.1百分點至5.5%及0.3%。

另外，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯、理事沃勒、理事鮑曼、理事傑斐遜、理事庫克將於本周發表講話，他們在FOMC均擁有投票權。

業績方面，可重點留意PayPal、airbnb、迪士尼等。

道指上周五收報33674點，全周跌423點或1.2%，標指亦跌0.8%，收報4136點，納指上周則反升0.07%，收報12235點。

本周外圍重點數據及業績
日期 項目 預測 前值
5月08日 業績：BioNTech、KKR、PayPal、Palantir
5月09日 業績： airbnb、Rivian
5月10日 美國4月CPI（按年） ＋5% ＋5%
美國4月核心CPI（按年） ＋5.5% ＋5.6%
業績： 豐田、迪士尼
5月11日 美國4月PPI最終需求（按年） 2.50% 2.70%
美國4月核心PPI（按年） 3.30% 3.40%
美國首領失業救濟金人數 24.5萬 24.2萬
美國連續申領失業救濟金人數 182萬 180.5萬
5月12日 美國4月進口物價指數（按月） ＋0.3% -0.60%
美國4月出口物價指數（按月） ＋0.2% -0.30%
美國5月密西根大學市場氣氛 63 63.5

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編輯：袁諾曦

美股 通脹 納斯達克綜合指數 PPI 道瓊斯工業平均指數 CPI
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