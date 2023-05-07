hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券
【外圍一周前瞻】聚焦美國4月通脹數據 料核心CPI輕微回落至5.5%（附數據表）
股市 18:41 2023/05/07
本周外圍聚焦周三（10日）公布的美國通脹數據，市場料4月消費者物價指數（CPI）按年升幅維持5%，但按月增幅加速0.3個百分點至0.4%，至於核心CPI，料按年及按月升幅回落0.1百分點至5.5%及0.3%。
另外，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯、理事沃勒、理事鮑曼、理事傑斐遜、理事庫克將於本周發表講話，他們在FOMC均擁有投票權。
業績方面，可重點留意PayPal、airbnb、迪士尼等。
道指上周五收報33674點，全周跌423點或1.2%，標指亦跌0.8%，收報4136點，納指上周則反升0.07%，收報12235點。
|本周外圍重點數據及業績
|日期
|項目
|預測
|前值
|5月08日
|業績：BioNTech、KKR、PayPal、Palantir
|5月09日
|業績： airbnb、Rivian
|5月10日
|美國4月CPI（按年）
|＋5%
|＋5%
|美國4月核心CPI（按年）
|＋5.5%
|＋5.6%
|業績： 豐田、迪士尼
|5月11日
|美國4月PPI最終需求（按年）
|2.50%
|2.70%
|美國4月核心PPI（按年）
|3.30%
|3.40%
|美國首領失業救濟金人數
|24.5萬
|24.2萬
|美國連續申領失業救濟金人數
|182萬
|180.5萬
|5月12日
|美國4月進口物價指數（按月）
|＋0.3%
|-0.60%
|美國4月出口物價指數（按月）
|＋0.2%
|-0.30%
|美國5月密西根大學市場氣氛
|63
|63.5
相關文章：
【美國加息】投行分析師：美國經濟陷衰退邊緣 美國國債明年上半年或跌至2厘
【美國加息】施羅德：儲局進一步加息門檻變得更高 一文看清市場對美國加息看法（不斷更新）
編輯：袁諾曦
看文章 ・ 賺取 ET Points