【查理斯加冕】下議院領袖持劍領行搶鏡 首名女性擔此重任

英王查理斯（King Charles III）加冕典禮已於上周六（6日）舉行，下議院領袖兼樞密院議長莫佩琳（Penny Mordaunt）成為英國史上首位持劍領行的女性。莫佩琳的衣著及沉著表現獲得網民及國會議員盛讚，更形容她搶盡風頭。

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莫佩琳作為樞密院議長，在是次典禮上負責手持國家之劍（Sword of State）進入西敏寺教堂，並將獻納之劍（Sword of Offering）呈上予查理斯。

莫佩琳是英國史上，首位擔當相關職務的女性。她此前曾表示希望擁有一套專為女性而設的禮服，而非標準的黑金色宮廷禮服。

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現年50歲的莫佩琳在典禮上身穿藍綠色連身裙和斗篷，是英國品牌Safiyaa的定製禮服。斗篷和頭帶上都繡有金色蕨類植物刺繡，設計帶有樞密院特色，亦增添了希臘風情。莫佩琳形容，服裝既有現代特色，但同時亦致敬歷史。

國家之劍鑄於17世紀，由於十分沉重，不少人對莫佩琳能全程穩定地舉著感到驚訝。莫佩琳上周接受訪問指，這一點得益於她曾接受皇家海軍預備役的訓練，她在加冕典禮前也一直有做俯臥撐鍛煉身體。

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有網民在社交媒體Twitter上指，不論莫佩琳政治表現如何，當日她的確令人印象深刻。電視節目主持Dan Walker則戲稱，莫佩琳應該去參加奧運會。

在野工黨影子英格蘭及威爾斯檢察總長方璧琳（Emily Thornberry）亦稱讚莫佩琳表現出色，甚至是搶盡風頭（steals the show）。

莫佩琳曾指，樞密院曾經是君主屬下的行政機構，現時仍負責眾多事務，是憲法的重要組成部分。

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責任編輯：李俊儀