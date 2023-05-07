  • 24°C
香港時間 : 2023507日 (週日) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【查理斯加冕】連場慶祝活動 溫莎堡演唱會名人助慶

環球社會熱點 18:07 2023/05/07

分享：

分享：

英王查理斯三世（King Charles III）上周六（6日）完成加冕後，英國各地周日（7日）繼續有連場慶祝活動，包括數千場街頭派對及加冕午宴。溫莎堡周日晚更舉行特別慶祝加冕演唱會，Katy Perry等多位名人聚集為查理斯助慶。

【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃 【下一頁】

周日的焦點活動包括加冕午宴（Coronation Big Lunch），英國各地於周末合共舉辦超過6.7萬場午宴。

查理斯幼弟愛德華王子（Prince Edward）夫婦出席於薩里（Surrey）舉行的午宴，而查理斯兩名侄女比特麗斯公主（Princess Beatrice） 及尤金妮公主（Princess Eugenie）則出席於溫莎（Windsor）的午宴。

至於查理斯妹妹安妮長公主（Princess Anne）夫婦，則出席位於史雲頓（Swindon）的一場社區派對。

英警拘捕52反君主制示威者 被指阻和平抗議 【下一頁】

溫莎堡當地時間晚上8點（本港翌日清晨3點）會舉行加冕演唱會，表演嘉賓包括美國歌手Katy Perry、英國歌手Olly Murs、Paloma Faith、美國創作歌手Lionel Richie、英國男子組合「接招合唱團」（Take That）。

皇家芭蕾舞團、皇家歌劇院、皇家莎士比亞劇團、皇家音樂學院和皇家藝術學院也將一起會演唱會上演出。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃
今日
【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃
【查理斯加冕】路易萌樣搶鏡 夏洛特獲讚似戴安娜同英女王
今日
【查理斯加冕】路易萌樣搶鏡 夏洛特獲讚似戴安娜同英女王
英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難
2023/05/06
英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難
查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父
2023/05/06
查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父
查理斯加冕典禮今舉行 王室多件珍藏時隔70年再現
2023/05/06
查理斯加冕典禮今舉行 王室多件珍藏時隔70年再現

你可能感興趣

【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃
今日 17:46
【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃
【查理斯加冕】路易萌樣搶鏡 夏洛特獲讚似戴安娜同英女王
今日 17:25
【查理斯加冕】路易萌樣搶鏡 夏洛特獲讚似戴安娜同英女王
英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難
16:00 2023/05/06
英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難
皇室 查理斯 演唱會 英國

下一篇文章

【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
Gucci員工高調曬入職禮物 講錯1句遭怒炒兼全數交還
Gucci員工高調曬入職禮物 講錯1句遭怒炒兼全數交還
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
【英王查理斯加冕】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結
【英王查理斯加冕】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難
英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款