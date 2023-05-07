【查理斯加冕】連場慶祝活動 溫莎堡演唱會名人助慶

英王查理斯三世（King Charles III）上周六（6日）完成加冕後，英國各地周日（7日）繼續有連場慶祝活動，包括數千場街頭派對及加冕午宴。溫莎堡周日晚更舉行特別慶祝加冕演唱會，Katy Perry等多位名人聚集為查理斯助慶。

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周日的焦點活動包括加冕午宴（Coronation Big Lunch），英國各地於周末合共舉辦超過6.7萬場午宴。

查理斯幼弟愛德華王子（Prince Edward）夫婦出席於薩里（Surrey）舉行的午宴，而查理斯兩名侄女比特麗斯公主（Princess Beatrice） 及尤金妮公主（Princess Eugenie）則出席於溫莎（Windsor）的午宴。

至於查理斯妹妹安妮長公主（Princess Anne）夫婦，則出席位於史雲頓（Swindon）的一場社區派對。

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溫莎堡當地時間晚上8點（本港翌日清晨3點）會舉行加冕演唱會，表演嘉賓包括美國歌手Katy Perry、英國歌手Olly Murs、Paloma Faith、美國創作歌手Lionel Richie、英國男子組合「接招合唱團」（Take That）。

皇家芭蕾舞團、皇家歌劇院、皇家莎士比亞劇團、皇家音樂學院和皇家藝術學院也將一起會演唱會上演出。

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責任編輯：鄭錦玲