  • 24°C
香港時間 : 2023507日 (週日) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心香港】陳茂波：香港經濟復甦屬起始階段　看好今年本港經濟

股市 18:01 2023/05/07

分享：

分享：

【開心香港】陳茂波：香港經濟復甦屬起始階段　看好今年本港經濟

財政司司長陳茂波認為首季受惠通關，適逢一連串開心香港」活動，本地消費市道氣氛愉快，市場對今年經濟抱樂觀看法。回顧首季食肆總收益按年增82%至275.6億元，為新冠疫情三年多以來最高水平；零售業銷售貨值按年上升24%，是自去年12月到今年3月連續4個月每月超過300億元；私人消費開支實質按年增長12.5%；服務輸出上升16.9%；固定投資回升5.8%。

陳茂波亦表示香港整體經濟首季僅增長2.7%，其中貨物出口跌18.7%，受累外圍環境疲弱，以及更多不明朗因素。

陳茂波進一步解釋，數據反映香港經濟復甦仍在初始階段，力度還需要加固，特別是美國聯儲局上周加息0.25厘，市場預期加息周期或將完結，但息率仍會高企一段時間，加上美國接二連三有銀行陷入財困，加劇市場不安情緒，令外圍經濟面對更多不確定性。

綜觀而言，陳茂波認為若外圍市況沒有急劇惡化，憑著港府一系列支撐內部需求的舉措，加上內地的貨物進出口持續改善，年內本港經濟有望進一步改善。他相信本港經濟將按季及按年向好。

相關文章：

【香港經濟】港府歡迎IMF代表團言論　陳茂波：評估十分積極正面

【金融發展】陳茂波：探討完善跨境理財通　積極籌備港股通增人民幣櫃台

記者：宋佩恩

疫情 經濟數據表現 經濟 陳茂波 零售 銀行 美國聯儲局 財政司
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【恒指夜期+ADR】夜期收市急升150點　滙豐ADR高港3%撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市急升150點　滙豐ADR高港3%撲60關（不斷更新）
【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%
【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%
【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【今日至HOT】滙豐特別決議案不獲通過｜9歲童遭「大型鞦韆」砸中亡｜跑馬地逾400呎單位唔使「5球」
【今日至HOT】滙豐特別決議案不獲通過｜9歲童遭「大型鞦韆」砸中亡｜跑馬地逾400呎單位唔使「5球」
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款