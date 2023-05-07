▲ 【開心香港】陳茂波：香港經濟復甦屬起始階段 看好今年本港經濟

財政司司長陳茂波認為首季受惠通關，適逢一連串 「 開心香港 」活動，本地 消費市道氣氛愉快，市場對今年經濟抱樂觀看法。回顧首季食肆總收益按年增82%至275.6億元，為新冠疫情三年多以來最高水平；零售業銷售貨值按年上升24%，是自去年12月到今年3月連續4個月每月超過300億元；私人消費開支實質按年增長12.5%；服務輸出上升16.9%；固定投資回升5.8%。

陳茂波亦表示香港整體經濟首季僅增長2.7%，其中貨物出口跌18.7%，受累外圍環境疲弱，以及更多不明朗因素。

陳茂波進一步解釋，數據反映香港經濟復甦仍在初始階段，力度還需要加固，特別是美國聯儲局上周加息0.25厘，市場預期加息周期或將完結，但息率仍會高企一段時間，加上美國接二連三有銀行陷入財困，加劇市場不安情緒，令外圍經濟面對更多不確定性。

綜觀而言，陳茂波認為若外圍市況沒有急劇惡化，憑著港府一系列支撐內部需求的舉措，加上內地的貨物進出口持續改善，年內本港經濟有望進一步改善。他相信本港經濟將按季及按年向好。

相關文章：

【香港經濟】港府歡迎IMF代表團言論 陳茂波：評估十分積極正面

【金融發展】陳茂波：探討完善跨境理財通 積極籌備港股通增人民幣櫃台

記者：宋佩恩