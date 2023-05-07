【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃

已移居美國的哈里王子（Prince Harry）上周六（6日）返回英國，出席英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮，僅坐第3排距離父親查理斯和哥哥威廉王子（Prince William）甚遠。哈里於完場後則化身獨行俠極速閃人，急急腳趕到倫敦希思路（Heathrow）機場乘坐航班返美為兒子慶生。

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英國廣播公司（BBC）報道，哈里太太梅根（Meghan Markle）並未一同返英。哈里亦未獲邀請在儀式結束後，和其他王室成員一同在白金漢宮露台現身。

因此哈里在儀式結束後不久，就獨自乘坐西敏寺大教堂（Westminster Abbey）外的一輛汽車離開。

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據報他上周五（5日）抵達英國，但很快就乘坐英國航空（British Airways）航班離開英國，並於當地時間上周六晚約7時半（本港時間翌日上午10時半）抵達美國洛杉磯。

由於哈里與梅根長子阿奇（Prince Archie）上周六迎來4歲生日，美媒《Page Six》指哈里計劃盡一切努力，趕回美國與愛兒一同慶祝。

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是次為自哈里出版回憶錄《Spare》後，首次正式和父親查理斯等家人一起公開露面。

哈里在儀式上身穿黑色燕尾服，胸前亦有佩戴勳章。他和堂妹尤金妮公主（Princess Eugenie）夫婦、叔叔安德魯王子（Prince Andrew）同坐在第三排，而前面兩排則坐著王儲威廉一家及查理斯幼弟愛德華王子（Prince Edward）一家等。

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責任編輯：李俊儀