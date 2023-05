【查理斯加冕】英警拘捕52反君主制示威者 被指阻和平抗議

英王查理斯三世(King Charles III)上周六(6日)舉行加冕典禮,有反對君主制的示威者上街抗議。倫敦警方當日拘捕52人,有人權組織批評警方阻撓和平示威。

加冕禮前後有數百名示威者聚集於倫敦市中心,他們高呼包括「廢除王權」(down with the Crown)、「勿與警察交談」(don't talk to the police)、「找份真正工作」(get a real job)等口號。

倫敦警方當日共拘捕52人,指他們涉嫌鬥毆擾亂公共秩序、破壞治安和串謀在加冕禮前後造成公眾滋擾。

被捕人士包括反君主制組織「共和國」(Republic)負責人史密夫(Graham Smith),他被拘留16小時後於晚上獲釋,其後指人們在英國不再有和平抗議的權利。

史密夫表示,經常聽到人們聲稱君主的存在是為捍衛人的自由,但自由現正以君主的名義受到攻擊。

卡迪夫(Cardiff)、格拉斯哥(Glasgow)和愛丁堡(Edinburgh)都有同類示威活動舉行,但僅於倫敦有示威者被捕。

國際非政府組織人權觀察(Human Rights Watch)英國負責人艾哈邁德(Yasmine Ahmed)表示,倫敦警方的行為更似是莫斯科才會發生的情況。

不過倫敦警方強調,加冕禮為一代人只得一次的盛會,抗議活動演變成犯罪行為並可能造成嚴重破壞時,警方有責任及時干預。

