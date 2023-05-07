【查理斯加冕】英警拘捕52反君主制示威者 被指阻和平抗議

英王查理斯三世（King Charles III）上周六（6日）舉行加冕典禮，有反對君主制的示威者上街抗議。倫敦警方當日拘捕52人，有人權組織批評警方阻撓和平示威。

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加冕禮前後有數百名示威者聚集於倫敦市中心，他們高呼包括「廢除王權」（down with the Crown）、「勿與警察交談」（don't talk to the police）、「找份真正工作」（get a real job）等口號。

倫敦警方當日共拘捕52人，指他們涉嫌鬥毆擾亂公共秩序、破壞治安和串謀在加冕禮前後造成公眾滋擾。

被捕人士包括反君主制組織「共和國」（Republic）負責人史密夫（Graham Smith），他被拘留16小時後於晚上獲釋，其後指人們在英國不再有和平抗議的權利。

史密夫表示，經常聽到人們聲稱君主的存在是為捍衛人的自由，但自由現正以君主的名義受到攻擊。

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卡迪夫（Cardiff）、格拉斯哥（Glasgow）和愛丁堡（Edinburgh）都有同類示威活動舉行，但僅於倫敦有示威者被捕。

國際非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）英國負責人艾哈邁德（Yasmine Ahmed）表示，倫敦警方的行為更似是莫斯科才會發生的情況。

不過倫敦警方強調，加冕禮為一代人只得一次的盛會，抗議活動演變成犯罪行為並可能造成嚴重破壞時，警方有責任及時干預。

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責任編輯：鄭錦玲