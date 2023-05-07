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【查理斯加冕】路易萌樣搶鏡 夏洛特獲讚似戴安娜同英女王

環球社會熱點 15:46 2023/05/07

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英王查理斯（King Charles III）上周六（6日）舉行加冕典禮，其年僅5歲的孫仔路易小王子（Prince Louis）繼於已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）白金禧年典禮上大出風頭後，今次也憑著趣怪表情搶鏡。而夏洛特公主（Princess Charlotte）表現穩重，獲讚有嫲嫲戴安娜（Princess Diana）及太嫲英女王的神韻。

英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難 【下一頁】

典禮儀式時長2小時，路易在步入西敏寺大教堂（Westminster Abbey）前已開始打呵欠，亦未和家人一同坐在座位上全程參與儀式。

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路易在儀式期間的表現也充滿童真，有外媒拍攝到其母凱特（Kate Middleton）和姐姐夏洛特和他交談，但他一臉茫然的表情。典禮結束後路易亦有現身白金漢宮露台，但他的揮手動作亦有別於其他王室成員。

查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父 【下一頁】

至於夏洛特當日身穿一條白色連身裙配白色斗篷，頭戴銀色花冠頭飾，和母親佩戴的頭飾除了款式相似，同樣來自凱特喜愛的品牌Alexander McQueen。

有王室粉絲在社交平台Twitter上將她和已故王妃戴安娜（Princess Diana）作對比，指兩人有不少相似之處，包括兩人望向鏡頭的角度等。更有網民貼出戴安娜童年照，指兩人笑起來十分相似。

肢體語言專家Judi James指，雖然夏洛特小時候十分像英女王，但其肢體語言更似戴安娜，個性外向且有趣。

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責任編輯：李俊儀

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