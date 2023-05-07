【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代

92歲的股神巴菲特（Warren Buffett）與99歲的芒格（Charlie Munger）主持巴郡（美：BRK，Berkshire Hathaway）股東會，兩人仍舊妙語如珠，風趣幽默，傳遞出機智及智慧。

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對蘋果股份有信心

股神：我知道蘋果 5 年或 10 年後會在哪裡​​，但對汽車公司則不知道。

股神：澄清持有蘋果6%股份，而不是提問者所指佔巴郡35%的投資資產。我們對蘋果的標準不同於我們所擁有的其他業務，它比我們所擁有的業務都要好。 iPhone地位對消費者來說是超凡的，令我非常高興擁有蘋果股份。

股神：蘋果對消費者的定位是，他們願意為一部手機支付 1,500 美元或任何一個價格，同樣的人買第二輛車支付了 35,000 美元，如果要他選擇放棄第二輛車還是iPhone，他們會選擇第二輛車。我的意思是，這是一款超凡的產品。我沒有一樣東西比持有100%更開心，就是持有5.6……或已經再跨過1個百分比，我們非常高興以每1個百份比的增持。

我們希望擁有好的企業，我們也希望擁有充足的流動性。除此之外，再無極限。

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不會更加叻，但會更精明

股神：我不懂得手機原理，但我了解消費行為。隨着時間推移，我們不會變得更聰明，但會更加聰慧。

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馬斯克太有自信？

芒格：馬斯克高估了自己，但他非常有才華。馬斯克如果沒嘗試極端不合理的目標，他的人生就不會成功，他喜歡講不可能的工作，並完成它，相反，我和巴菲特只尋求輕鬆的工作。

股神：我不想同馬斯克競爭。芒格：我們都不想太多失敗。

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現金不是垃圾：

股神關注流通中的貨幣，認為這是最有趣的數字，他指出，美聯儲資產負債表已從 8000 億美元增至 2.2 萬億美元時，市面上仍是100美元的鈔票，我正想知道，這堆錢在哪裏……那些認為現金是垃圾的人，應該看看儲局資產負債表，現時仍只是以100美元鈔票的方式散播，相信我，現金不是垃圾。

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虛擬貨幣：人們可能對美元失去信心，但並不代表比特幣可大放異彩

股神：忘掉所有的玩具，任何虛擬貨幣都是笑話，若可成為儲備貨幣，那太瘋狂了，但繼續印錢也是瘋狂。

至於去美元化，股神：美國做很多事情都很容易，但如果我們做得太多，一旦你把精靈從瓶子裏放出來，就很難看到你如何恢復。當人們對貨幣失去信心，哪怕只要想到，他們的行為會轉向完全不同的方式……這種轉變粗略相當於購買力，這會改變經濟。

芒格：在某程度上，印銀紙買遊艇將適得其反。

股神：美元仍是儲備貨幣，我認為沒有其他貨幣選擇，可以成為儲備貨幣。

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儲備貨幣除美元外別無選擇

股神：即使債務上限憂慮，美元作為儲備貨幣的地位也不可能被廢除。沒有人比鮑威爾更了解債務環境，但他不是主責財政政策。

股神：沒有人會知道貨幣失控前，紙幣能走多遠，尤其是全球儲備貨幣，你不會嘗試及去找出可能會發生的問題，因為如果發生，這一切已經完了。

股神：不能為債務上限及其對美元影響準備方案，這是政治決定。

芒格：我真的很敬佩日本……但我認為我們不應該試圖模仿它，就算在經濟停滯時，日本仍有能力去買大部份自己所發行的債。在日本，每個人都在忍受及應對，在美國，我們只是投訴。

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銀行問題可能會持續，但儲戶不應該擔心存款

股神：巴郡會持有現金和國債，所以要這方式持有，是因為假如銀行系統以某種方式暫時停滯。這不應該會出現的。我不是認為會出現，但我認為有這種可能。對銀行管理不善的董事和高管應該受到懲罰。不過，存戶可以放心，在政府幫助下，他們的錢是安全的。

股神：訊息的傳遞非常差，不應該很多人都誤解這個事實……FDIC及美國政府對銀行倒閉及市民存款損失會毫不關心。

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堅持與美銀同行

股神：仍會持有一間銀行……自與美國銀行（美：BOC）交易開始。我喜歡美銀，我喜歡其管理層，所以我提出當時的交易，我會堅持下去。但我能夠知道這裏所發生的事在未來的演化嗎？問案是不能。因為過去幾個月裏，我看到很多東西，但對我來說真的不是那麼意外。這再次證實了我的想法，美國公眾不了解自己的銀行系統。

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不會控股西方石油

股神：不會完全控制西方石油（美：OXY），市場有人猜測我們會購買控股權，但我們不會，我們不知怎樣營運。

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寫定墓誌詺

股神講生活：你應該寫下自己的訃文，然後想辦法實現它，並且要仁慈，他認識那些死時沒有朋友的富豪。在投資方面，最重要是不去犯錯，這會破壞你的策略，而且應該避免債務，除了樓宇按揭之外。另外，縱使你已全副身家投資，你到晚上亦不會擔心。

芒格：建議延遲滿足。

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派拉蒙 （Paramount）減派息

股神：公司戲劇性削減股息，從來都不是好事

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「多元化」就是「多惡化」

芒格：多元化投資組合已成為幫助降低風險和創建更具靭性的投資準則，但投資教育工作者忽視過度多元化。在現代大學教育中，最愚蠢的一件事，是增加多元化成為投資絕對的金科玉律，這是瘋狂的想法，現實是不容易有太多好的機會，作多元化投資，若你只揀到3個，我寧願選當中最好的意見，而不選最差那個。有些人無法區分他們最好的想法和最壞的想法，有時更會作出錯誤決定，認為好的投資應比實際的投資更好。我們比其他人犯更少錯誤，而我們只是幸運。我們並不聰明，但我們知道聰明的邊緣在哪裏，若果你知道自己的能力邊界，你應該忽略專家所說的投資組合「多惡化」的大部分概念。

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未投資完日本

股神：我們將繼續尋找更多機會。巴郡是日本以外最大的借款人、企業借款人，我並沒有打算改變。但結果是，那裏可能發生的事，我們還沒有完成。正如我提到的，我們在那裏有一些直接業務，並有一些非常棒的夥伴來合作。

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美中衝突是愚蠢、愚蠢、愚蠢

芒格：愚蠢、愚蠢、愚蠢，美國應該與中國和睦相處，並與發展中國家進行大量自由貿易。

股神：我們要有競爭力，但要判斷能走多遠，在沒有另一邊反應時。

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重申Greg Abel做接班人，惟現時仍未最終決定

股神：Greg Abel將接替我位置，他將坐在一個與他相當的位置，或者接近的同等位置，因為他在很多事情上比我做得更好。當出現問題，我們會知道Ajit Jain意見，並由Greg Abel作最後決定。

股神：Ajit Jain會給他最好的建議，Greg Abel採用其決定的機會率，是非常、非常、非常高。但這不是簡單的問題，因為我們沒那麼多人可以同時經營５家最大資產淨值的公司，以及各種不同的業務。

股神：現時作決定並不明智，很多事情都會發生變化。

股神：當我遇到Ajit Jain 時，就像執到金一樣。

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若今天出生仍想做美國人，縱使黨派之爭及部落主義

股神：挑戰仍是巨大，黨派之爭似乎已經轉向部落主義，而部落主義是行不通的。部落主義意味不聽對方意見，並可能導致暴民。

記者：譚志偉