【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍

▲ 【股神巴菲特】巴郡首季賺2787億 勁增5倍

股神巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（美：BRK，Berkshire Hathaway）公布首季業績，純利355.04億美元（約2787億港元），扭轉去年劣勢，按年增5.4倍，其中投資利潤274.39億美元，虧轉盈，業務經盈利潤80.65億美元，增長12.6%；A股每股盈利24377美元，B股每股盈利16.25美元。

不過，巴菲特在股東會指，看淡今年前景，認為好時光已經結束，預計大部份業務收益今年都將下降，因為經濟將長期走下坡，減慢經濟活動。「過去半年難以置信的增長即將完結」。

巴郡首季純利達355億美元，反映是投資股票（例如蘋果）豐收的一季，儘管股神認為股票一日未沽，不用太關注股票收益的波動。

巴郡業務經盈利潤達80.65億美元，主要是來自保險業務盈利反彈，承保利潤增4.5倍至9.11美元，保險投資收益增24.4%至19.69億美元。汽車保險公司Geico的首季稅前利潤達7.03億美元，去年同期虧損1.78億美元，因市場分額輸給競爭對手Progressive。巴郡保險業務主管Ajit Jain曾指，正努力收窄與對手使用車載資訊系統計算保險費率的差距，Geico技術需要更多的提升。鐵路業務 BNSF 及其能源公司的盈利下降。非控股業務利潤上升7%，達5.68億美元。

巴郡現金儲備由去年底的1280億美元升至1306億美元，並已回購了44億美元股票，是自2021年首季以來的最大額回購。

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記者：譚志偉