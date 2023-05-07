【著數優惠】 麥當勞App 用戶專享 炒雙蛋系列早晨套餐減3元優惠

麥當勞炒雙蛋系列自推出以來，深受大家歡迎。星期一（8日）起，人氣炒雙蛋系列早晨套餐會再次帶來減3元推廣優惠，大家絕不能錯過！炒雙蛋飽以鬆軟麵包夾著嫩滑炒雙蛋，搭配開胃醬汁。而炒雙蛋脆雞飽、炒雙蛋火腿飽和新餐肉炒蛋飽亦會繼續陪伴大家，香滑炒雙蛋配上金黃脆雞、 火腿扒或新餐肉，款款滋味不同，帶來眾多選擇，多重口感讓您加倍滿足！

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麥當勞App亦會推出優惠券，讓用戶能獨家專享軟綿綿滋味！ 星期一起，麥當勞App 用戶可於App內選購「炒雙蛋系列早晨套餐減3元」，而「 21元醒晨超值選」優惠亦會繼續供應，除了炒雙蛋飽外，亦可選擇豬柳蛋漢堡或魚柳飽。

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記者：張以正