【英皇加冕】調查指查理斯三世加冕促進經濟 預料可帶來過138.9億經濟效益

英國國王查理斯三世今將在今日於倫敦西敏寺大教堂（Westminster Abbey）舉行加冕典禮，根據英國零售研究中心（CRR）的調查估算，此次加冕儀式將為英國帶來超過14億英鎊（約138.9億港元）的經濟效益。

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英國零售研究中心指次將帶來的經濟效益，主要是消費者對派對產品等需求甚高，帶動各大品牌推出皇家主題系列產品，其中馬克杯及碟子等陶器預計將售出380萬個，茶壺則將售出1萬個。此外，報告亦料將有25萬名外國遊客到訪倫敦觀賞加冕，為當地酒店帶來1.9億英鎊（折合約18.7億元）收益。而在計算遊客額外的購物、遊覽等各項花費後，預計會在為加冕禮上再帶來約3.2億英鎊收益（約31.4億元）。

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至於在不少人關心的加冕禮資金方面， 白金漢宮發言人表示，資金來源將包括主權基金撥款和英國政府。有專家預計加冕禮費用將達到1億英鎊（約9.8億元），相等於每位英國人負擔1.5英鎊（約147港元）。

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撰文：鄭日棱