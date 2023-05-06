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【交通消息】九巴太陽能主題巴士活動 周日推96R及289R免費乘車日

理財智慧 18:52 2023/05/06

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九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）將在周末派出太陽能主題巴士到各區，舉辦免費乘車日，以推廣綠色運輸。本周日（5月7日）為活動最後一擊，兩架太陽能主題巴士將分別行駛路線96R [鑽石山站 ⇌ 黃石碼頭]，以及路線289R[沙田市中心 ⇋ 黃石碼頭]，讓市民綠色出行到西貢郊遊。

 

Twitter CEO 馬斯克「威脅」全國公共廣播電台 稱要將其賬戶名稱重新分配【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

5月7日（周日）舉辦的免費乘車日，全港市民當日可無限次免費乘搭行走路線96R [鑽石山站 ⇌ 黃石碼頭]的太陽能主題巴士（車牌號碼：VG6020），以及路線289R [沙田市中心 ⇋ 黃石碼頭]的太陽能主題巴士（車牌號碼：TV4811）。除了指定班次提供免費乘車日，九巴亦會安排其他太陽能巴士行駛該兩條路線的其餘班次，讓市民可體驗減碳節能的巴士服務。

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

路線96R（車牌號碼：VG6020）於5月7日的預計班次時間表

開出地點 開出時間
鑽石山站 0900, 1330, 1630
黃石碼頭 1030, 1500, 1742

路線289R（車牌號碼：TV4811）於5月7日的預計班次時間表

開出地點 開出時間
沙田市中心 0800, 1100, 1330
黃石碼頭 0910, 1210, 1440, 1740

【大行點睇】時富：國泰客運有起色 底線仍靠貨運帶動 估值高於同業宜審慎【下一頁

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撰文：鄭日棱

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