【交通消息】九巴太陽能主題巴士活動 周日推96R及289R免費乘車日

九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）將在周末派出太陽能主題巴士到各區，舉辦免費乘車日，以推廣綠色運輸。本周日（5月7日）為活動最後一擊，兩架太陽能主題巴士將分別行駛路線96R [鑽石山站 ⇌ 黃石碼頭]，以及路線289R[沙田市中心 ⇋ 黃石碼頭]，讓市民綠色出行到西貢郊遊。

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5月7日（周日）舉辦的免費乘車日，全港市民當日可無限次免費乘搭行走路線96R [鑽石山站 ⇌ 黃石碼頭]的太陽能主題巴士（車牌號碼：VG6020），以及路線289R [沙田市中心 ⇋ 黃石碼頭]的太陽能主題巴士（車牌號碼：TV4811）。除了指定班次提供免費乘車日，九巴亦會安排其他太陽能巴士行駛該兩條路線的其餘班次，讓市民可體驗減碳節能的巴士服務。

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路線96R（車牌號碼：VG6020）於5月7日的預計班次時間表

開出地點 開出時間 鑽石山站 0900, 1330, 1630 黃石碼頭 1030, 1500, 1742

路線289R（車牌號碼：TV4811）於5月7日的預計班次時間表

開出地點 開出時間 沙田市中心 0800, 1100, 1330 黃石碼頭 0910, 1210, 1440, 1740

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撰文：鄭日棱