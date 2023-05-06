  • 28°C
香港時間 : 2023507日 (週日) 00:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【易通行】青沙管制區周日上午五時起實施「易通行」 將分階段實施臨時交通安排

理財智慧 16:35 2023/05/06

分享：

分享：

青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）將於本周日（五月七日）上午五時起實施「易通行」不停車繳費服務。屆時駕駛者可直接駛過青沙管制區收費廣場，無須於收費亭停車或排隊付款。隧道費會透過繳費貼收取，所有人手收費亭及快易通車道將會取消。

Twitter CEO 馬斯克「威脅」全國公共廣播電台 稱要將其賬戶名稱重新分配【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

運輸署提醒市民，「易通行」不會向車主發出帶有超連結的短訊或電郵，引領他們到網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式。

此外，為配合實施「易通行」，青沙管制區一帶將於五月六日晚上十一時起分階段實施臨時交通安排。尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路將於五月七日凌晨二時至上午五時臨時封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。駕駛者應預留充足行車時間，並使用獅子山隧道或大埔公路來往九龍和沙田。屆時現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

繼青沙管制區之後，下一階段「易通行」將在城門隧道及獅子山隧道實施，並於今年內陸續推展至所有政府收費隧道。

【大行點睇】時富：國泰客運有起色 底線仍靠貨運帶動 估值高於同業宜審慎【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
經濟 交通 運輸署 沙田 香港 運輸

上一篇文章

【英皇加冕】調查指查理斯三世加冕促進經濟 預料可帶來過138.9億經濟效益

下一篇文章

【土地利用】土地共享先導計劃 申請期延長一年至明年5月5日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
蘋果第二季銷售額下降2.5% iPhone銷售額增長1.5%
蘋果第二季銷售額下降2.5% iPhone銷售額增長1.5%
【著數優惠】惠康慶祝78周年　即日起至下周四　逾78件指定貨品買1送1
【著數優惠】惠康慶祝78周年　即日起至下周四　逾78件指定貨品買1送1
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款