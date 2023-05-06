【易通行】青沙管制區周日上午五時起實施「易通行」 將分階段實施臨時交通安排

青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）將於本周日（五月七日）上午五時起實施「易通行」不停車繳費服務。屆時駕駛者可直接駛過青沙管制區收費廣場，無須於收費亭停車或排隊付款。隧道費會透過繳費貼收取，所有人手收費亭及快易通車道將會取消。

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運輸署提醒市民，「易通行」不會向車主發出帶有超連結的短訊或電郵，引領他們到網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式。

此外，為配合實施「易通行」，青沙管制區一帶將於五月六日晚上十一時起分階段實施臨時交通安排。尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路將於五月七日凌晨二時至上午五時臨時封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。駕駛者應預留充足行車時間，並使用獅子山隧道或大埔公路來往九龍和沙田。屆時現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。

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繼青沙管制區之後，下一階段「易通行」將在城門隧道及獅子山隧道實施，並於今年內陸續推展至所有政府收費隧道。

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撰文：鄭日棱