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【人工智能】Amazon籌建團隊研發AI工具 擬用於拓展廣告業務

理財智慧 22:56 2023/05/06

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根據外媒報導，亞馬遜發正組建一個團隊研究AI工具，用於為商家生成照片和影片，用於其平台上的廣告活動。

Twitter CEO 馬斯克「威脅」全國公共廣播電台 稱要將其賬戶名稱重新分配【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

亞馬遜發言人證實公司正在執行此項計畫，並對客戶和廣告商的潛在利益感到期待。至2021年起公開廣告收入後，亞馬遜每季均有雙位數的增長，去年廣告業務的收入高達380億美元（約台幣1.1兆），如今亞馬遜欲加強平台上進行廣告活動，已組成團隊研發AI，利於商家生成圖片及影片，對此，

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

目前亞馬遜主要廣告重心放在搜索結果方面，但依舊積極拓展其他廣告業務，如免費串流媒體服務Freevee以及在Prime Video上的週四橄欖球之夜轉播期間銷售廣告。

【大行點睇】時富：國泰客運有起色 底線仍靠貨運帶動 估值高於同業宜審慎【下一頁

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撰文：鄭日棱

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