【昂坪360】世衛宣布新冠肺炎全球緊急狀態結束 本港五檢測點下周六起停止運作

世界衛生組織近日正式宣布，蔓延全球的新型冠狀肺炎已不再構成「國際公共衛生緊急事件」，象徵新冠疫情朝向告一段落又邁進一步。而本港政府公布，現有五個2019冠狀病毒病社區檢測中心和檢測站本月13日起全面停止運作。

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政府表示，隨着社會全面復常，世界各地陸續撤銷入境出行前的核酸檢測要求，本港核酸檢測服務的需求近日已降至甚低水平，因此決定下星期六起關閉現有五個社區檢測中心和檢測站，以善用資源。

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五個即將停運的社區檢測中心和檢測站會盡快回復至其原有的社區和康樂用途。早前釋放的80個社區和康樂場地已全數交還予場地管理人。

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撰文：鄭日棱