【昂坪360】2022年日均訪客人數按年升20.6% 昂坪360五一訪客量創疫情後新高

根據昂坪360公佈最新數字顯示，昂坪360纜車在五一假期的訪客量創下疫情以來新高，較疫情前上升8.2%。而去年全年的訪客量按年升20.6%，達39萬人次，日均訪客人數為1,724人。此外，受去年初第5波疫情的影響及定期維修安排等，營運日數減至226天。

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昂坪纜車於2022年的營運日數合共 226 天。而為配合政府的防疫指引，昂坪市集室內景點於去年第一季暫停開放，纜車車廂載客量因應保持社交距離而大幅降低，加上全球旅遊業於 2022 年上半年接近停頓，訪港旅客大減，種種因素均影響到訪昂坪360的賓客數目。至於去年底推出的全景纜車Crystal+則成功吸引不少港人試搭，使日均本地乘客數量較疫情前大增近一倍。

昂坪360董事總經理劉偉明表示，作為本港獨有的旅遊景 點，昂坪 360 將繼續竭力為賓 客創造難忘的旅遊體驗，為本 港經濟注入活力作出貢獻。他指出，隨著疫情的緩解，昂坪360會在後疫情時代重新出發，持續向社會發放正能量，包括向基層家庭及有需要人士送出來回纜車門票等

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此外，昂坪360纜車系統於2022年的平均可靠度仍達到99.97%，為歷年最佳紀錄，相等於每日8小時的營運時間中，平均只有少於1分鐘的延誤。昂坪360表示，纜車安全一向是其首要維持的目標，團隊將繼續致力維護纜車系統的穩定性及可靠度。

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撰文：鄭日棱