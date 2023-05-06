【土地利用】政府公布新一輪空置校舍用地檢討結果 建議其中三幅用地作房屋發展

規劃署今日公布新一輪空置校舍用地檢討結果，經檢視六幅空置及即將空置校舍用地的長遠用途後，建議其中三幅用地作房屋發展，兩幅作政府、機構或社區用途，餘下一幅同時作房屋發展，以及政府、機構或社區用途。

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規劃署表示，自中央調配機制2011年實施以來，已經先後檢視256幅空置或即將空置校舍用地，其中164幅已用作或將用作公共房屋，以及各種政府、機構或社區用途。此外，43幅用地可供申請作社區、機構或非牟利用途，兩幅用地則礙於不同原因現時未能提供使用。

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至於餘下47幅用地由於全部或大部分屬私人土地，因此由擁有人參照法定規劃用途和地契條款決定如何使用。目前空置校舍用地報告已上載至規劃署網站，並存放於北角政府合署和沙田政府合署的規劃資料查詢處，供市民參閱。公眾人士也可就用地的最新情況聯絡有關管理單位。

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撰文：鄭日棱