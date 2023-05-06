【中資電訊股】中移動發布「5G極致專網3.0 Ultra」　推四款場景化專網產品

▲ 中移動發布「5G極致專網3.0 Ultra」 推四款場景化專網產品

中移動（00941）在2023中國移動5G發展大會上發布了「5G 極致專網 3.0 Ultra」，並以極優場景（Ultimate）、極簡運營（Lite）、極佳網絡（Technical）、極專運維（Reliable）、極強保障（Assured）方面，四款場景化專網產品。

四大場景化產品分別為辦公雙域專網、生產可靠專網、園區精品專網、5G快線輕量專網。

據介紹，辦公雙域專網實現了內網、外網隨心連，開創企業辦公新模式；生產可靠專網能夠按需靈活做定制，邁進全連接工廠新時代；園區精品專網在時延、隔離方面有保障，助力5G「雙智城市」新互聯；5G快線輕量專網即插即用、一跳入雲的能力可助力中小企業快捷用網。

中國移動副總經理趙大春表示，5G作為新基建之首，在產業數字化中發揮著基礎性、先導性關鍵作用。5G行業的規模化推廣是5G走向商業成功的關鍵。

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編輯：袁諾曦