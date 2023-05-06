Google預計推出與AI對話功能 改善其搜索引擎是為全球年輕人服務

《華爾街日報》周六（6日）援引文件報導，Alphabet Inc.（GOOGL）旗下Google正計劃使其搜索引擎更 「可視化、零食化、個性化和人性化」，目標是為全球年輕人服務。

此舉是在ChatGPT等人工智能（AI）應用迅速普及的情況下進行的，突顯了一項可能顛覆企業和社會運作方式的技術。

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報導稱，這家科技巨頭將使其服務進一步遠離 「10個藍色鏈接」（網站連結），這是一種呈現搜索結果的傳統格式，併計劃將更多人類的聲音作為轉變的一部分。

《華爾街日報》援引熟悉此事的人士的話說，在未來一周的年度I/O開發者大會上，Google預計將首次推出允許用戶與人工智能程序進行對話的新功能，該項目代號為 「Magi」。

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記者：張瑋婷