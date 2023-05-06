  • 29°C
香港時間 : 2023506日 (週六) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google預計推出與AI對話功能 改善其搜索引擎是為全球年輕人服務

環球政經 16:15 2023/05/06

分享：

分享：

《華爾街日報》周六（6日）援引文件報導，Alphabet Inc.（GOOGL）旗下Google正計劃使其搜索引擎更 「可視化、零食化、個性化和人性化」，目標是為全球年輕人服務。

此舉是在ChatGPT等人工智能（AI）應用迅速普及的情況下進行的，突顯了一項可能顛覆企業和社會運作方式的技術。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

報導稱，這家科技巨頭將使其服務進一步遠離 「10個藍色鏈接」（網站連結），這是一種呈現搜索結果的傳統格式，併計劃將更多人類的聲音作為轉變的一部分。

《華爾街日報》援引熟悉此事的人士的話說，在未來一周的年度I/O開發者大會上，Google預計將首次推出允許用戶與人工智能程序進行對話的新功能，該項目代號為 「Magi」。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
經濟衰退 港股 財政政策 AG Acquisition 經濟數據表現 大行報告 防疫措施 汪濤 記者 瑞銀

上一篇文章

【土地利用】政府公布新一輪空置校舍用地檢討結果 建議其中三幅用地作房屋發展

下一篇文章

Adidas季度營業利潤為6000萬歐元 銷售額減少約4億歐元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【著數優惠】惠康慶祝78周年　即日起至下周四　逾78件指定貨品買1送1
【著數優惠】惠康慶祝78周年　即日起至下周四　逾78件指定貨品買1送1
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款