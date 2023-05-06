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【銀行危機】FDIC正考慮與非銀行機構分擔收購倒閉銀行的損失　以鼓勵競投

股市 15:10 2023/05/06

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FDIC正考慮與非銀行機構分擔收購倒閉銀行的損失　以鼓勵競投

美國區域銀行信心危機餘波未了，市場憂慮還有更多中小銀行「爆煲」。外電報道，聯邦存款保險公司（FDIC）正在考慮向收購倒閉銀行部分業務的私募股權公司和其他非銀行機構提供損失分擔協議。

報道引述FDIC官員表示，監管機構決定考慮與非銀行機構分擔損失，是基於簽名銀行（Signature Bank）出售事宜所推動。簽名銀行出售事宜令FDIC須背負600億美元的貸款組合，其中包括近年來價值下滑的紐約市公寓相關110億美元貸款。

據FDIC官員表示，分擔損失可能有助因加息導致更多區域銀行崩盤的情況下，吸引私募股權公司和其他非銀行機構購買倒閉機構的貸款和資產。FDIC可能會提出分擔購買此類資產的相關風險，從而推使公司提高的競標價格。

不過，報道指出，非銀行機構不在FDIC的管轄範圍中，這可能會使監管損失分擔協議變得更為複雜。

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編輯：袁諾曦

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