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【FRC】第一信託銀行高層據報遭美SEC調查　疑涉內幕交易

股市 13:58 2023/05/06

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第一信託銀行高層據報遭美SEC調查　疑涉內幕交易

美國第一信託銀行（First Republic Bank，美：FRC）被摩根大通收購後，據外電引述消息人士指，美國證券交易委員會（SEC）正在調查第一信託銀行高層在被政府接管並出售給摩根大通的交易。據指，SEC正在調查當時是否有任何高層就內幕消息進行不當交易。

報道指，目前無法確定調查的焦點涉及哪些前高管，之前或目前均未有FRC的員工被指控有不當行為，調查也可能以無人被控而告終。

SEC和摩通不予置評。

外媒於3月時引述文件指，FRC高層早在數月前開始甩手持股，創始人兼執行主席James Herbert II今年以來出售價值450萬元的股票，內線人士今年以平均價格略低於130元的股價，出售1180萬元持股；另外，該銀行的首席財務長、私人財富管理主席與執行長共賣掉700萬元股票。

摩根大通於上周一在美國當局推動下，宣布收購FRC。FRC倒閉案的規模是美國歷史上第二大，也是3月初以來倒下的第四家地區性銀行。

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編輯：袁諾曦

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