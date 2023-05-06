英保守黨地方選舉慘敗 失1/3議席

英國5月4日舉行的地方選舉，230選區中，229個的點票結果已出爐，執政保守黨醜聞不斷，加上高通脹問題，遭受慘敗，議席數目暴跌1061席至僅2299席，減少32%，工黨和自由民主黨則錄得相當多的議席進帳，分別增加536席至2674席，及增加405席至1626席。首相辛偉誠（Rishi Sunak）指結果令人失望。

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另外，綠黨也是今次選舉的大贏家，議席數目增加241席至481席，增加近一倍，是該黨有史以來最好成績，並於Mid-Suffolk選區取過半議席，在布萊頓和霍夫（Brighton and Hove）選區則取代工黨成為最大黨。

工黨在施紀賢（Keir Starmer）帶領之下，拿下英格蘭西南部的Swindon選區，該區自1983年來所選出的政黨，均成為執政黨，具參考指標意議。

辛偉誠承認選舉結果令人失望，但強調未發現選民大舉轉向工黨或工議的倡議。2002年來首次成為地方政府最大黨的工黨，其發言人表示，英國公眾明顯拒絕了一個從未取得授權的首相。

英國2025年舉行大選，今次地方選舉是大選前最後一次大型選舉，雖然執政黨在地方選舉中通常選情不利，但如此大幅度的議席數目下降，保守黨在下次大選要保住權力，面對嚴峻考驗。

英國天空新聞（Sky News）民調顯示，工黨有機會在下次全國性選舉取下36%至38%選票，成為最大黨，超越保守黨的28%至30%。不過，工黨未必穩奪足夠議席單獨執政，須視乎在蘇格蘭選區的表現。而蘇格蘭今次未有舉行地方選舉，民意較難判斷。

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今次英國地方選舉，選出約8000名地方議員，掌控地方政府。地方政府會負責清理垃圾、學校運作等地區性民生事務。

英國地方選舉結果 政黨 工黨 保守黨 自由民主黨 綠黨 獨立人士 居民聯會 議席數目 2674 2299 1626 481 874 88 變化 +536 -1061 +405 +241 -80 -24

責任編輯：林建忠

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