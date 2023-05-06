  • 29°C
香港時間 : 2023506日 (週六) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英保守黨地方選舉慘敗 失1/3議席

環球政治 13:54 2023/05/06

分享：

分享：

英國5月4日舉行的地方選舉，230選區中，229個的點票結果已出爐，執政保守黨醜聞不斷，加上高通脹問題，遭受慘敗，議席數目暴跌1061席至僅2299席，減少32%，工黨和自由民主黨則錄得相當多的議席進帳，分別增加536席至2674席，及增加405席至1626席。首相辛偉誠（Rishi Sunak）指結果令人失望。

辛偉誠公布個人稅務 3年賺逾4634萬【下一頁】

另外，綠黨也是今次選舉的大贏家，議席數目增加241席至481席，增加近一倍，是該黨有史以來最好成績，並於Mid-Suffolk選區取過半議席，在布萊頓和霍夫（Brighton and Hove）選區則取代工黨成為最大黨。

工黨在施紀賢（Keir Starmer）帶領之下，拿下英格蘭西南部的Swindon選區，該區自1983年來所選出的政黨，均成為執政黨，具參考指標意議。

辛偉誠承認選舉結果令人失望，但強調未發現選民大舉轉向工黨或工議的倡議。2002年來首次成為地方政府最大黨的工黨，其發言人表示，英國公眾明顯拒絕了一個從未取得授權的首相。

英國2025年舉行大選，今次地方選舉是大選前最後一次大型選舉，雖然執政黨在地方選舉中通常選情不利，但如此大幅度的議席數目下降，保守黨在下次大選要保住權力，面對嚴峻考驗。

英國天空新聞（Sky News）民調顯示，工黨有機會在下次全國性選舉取下36%至38%選票，成為最大黨，超越保守黨的28%至30%。不過，工黨未必穩奪足夠議席單獨執政，須視乎在蘇格蘭選區的表現。而蘇格蘭今次未有舉行地方選舉，民意較難判斷。

英國大選前哨戰 辛偉誠認英格蘭地選「好困難」【下一頁】

今次英國地方選舉，選出約8000名地方議員，掌控地方政府。地方政府會負責清理垃圾、學校運作等地區性民生事務。

英國地方選舉結果
政黨 工黨 保守黨 自由民主黨 綠黨 獨立人士 居民聯會
議席數目 2674 2299 1626 481 874 88
變化 +536 -1061 +405 +241 -80 -24

責任編輯：林建忠

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父
今日
查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父
世衞：新冠疫情不再是最高警報級別
2023/05/05
世衞：新冠疫情不再是最高警報級別
查理斯加冕典禮今舉行 王室多件珍藏時隔70年再現
今日
查理斯加冕典禮今舉行 王室多件珍藏時隔70年再現
英首置買家每月供款按年增近2000元 需求增加
2023/05/05
英首置買家每月供款按年增近2000元 需求增加
日本石川6.5級地震恐釀一死 未有海嘯警報（第二版）
2023/05/05
日本石川6.5級地震恐釀一死 未有海嘯警報（第二版）

你可能感興趣

查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父
今日 12:22
查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父
世衞：新冠疫情不再是最高警報級別
22:01 2023/05/05
世衞：新冠疫情不再是最高警報級別
查理斯加冕典禮今舉行 王室多件珍藏時隔70年再現
今日 09:05
查理斯加冕典禮今舉行 王室多件珍藏時隔70年再現
選舉 辛偉誠 政治 英格蘭 英國

下一篇文章

查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Gucci員工高調曬入職禮物 講錯1句遭怒炒兼全數交還
Gucci員工高調曬入職禮物 講錯1句遭怒炒兼全數交還
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
南韓少女墮樓送院被8醫院拒收 終在救護車上枉死
南韓少女墮樓送院被8醫院拒收 終在救護車上枉死
【英王查理斯加冕】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結
【英王查理斯加冕】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結
芬蘭報章奇招繞過媒體限制 向俄民眾散播對烏戰爭真正資訊
芬蘭報章奇招繞過媒體限制 向俄民眾散播對烏戰爭真正資訊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款