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英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難

環球社會熱點 16:00 2023/05/06

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與王室不和的英國哈里王子（Prince Harry）的太太梅根（Meghan Markle），曾稱英女王伊利沙伯二世是唯一一位與他們保持良好關係的高級皇室成員，惟英媒報道指，英女王生前曾指梅根邪惡，哈里梅根相戀是徹底的災難。

【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版【下一頁】

英國《觀察者》（The Spectator）雜誌引述王室消息人士指，英女王在去年8月，即她逝世前數周，曾在一次聚餐中，向一小群人談及哈里和梅根。女王當時指，哈里遇上梅根，是徹底的災難，並形容梅根邪惡。

消息人士形容，在場人士均對言論感震驚，這些話很不符合女王的性格，直指從一個最寬容的女士口中，聽到這樣的話是十分令人錯愕。

消息人士認為，女王當時展現感受，是因為她的健康狀況惡化，相信她對事態的發展感懊悔。

英女王與梅根的關係欠佳早有徵兆，英國廣播公司（BBC）記者兼傳記作家Tom Bower指，女王曾稱慶幸梅根不會出席其丈夫菲臘親王的喪禮。此外，英女王去世時，哈里王子直至最後一刻才能見她最後一面，而太太梅根未有陪同。

查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父【下一頁】

責任編輯：林建忠

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