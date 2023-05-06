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查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父

環球社會熱點 12:22 2023/05/06

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英國通脹迫人，為國民帶來巨大生活壓力，英王查理斯三世（Charles III）的加冕典禮，亦強調要精簡程序，節省開支。惟有估算發現，就算王室稱已設法從簡，開支仍然達到5000萬英鎊至1億英鎊（約4.96億港元至9.92億港元），調整通脹後，仍很大機會較當年英女王伊利沙伯二世的加冕禮開支高。

【英王查理斯加冕】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結【下一頁】

白金漢宮未有公布加冕禮具體開支，惟英國廣播公司（BBC）報道，開支估計可能達到5000萬至1億英鎊。

查理斯三世的媽媽、伊利沙伯二世在1953年加冕，當時加冕禮開支約150萬英鎊，調整通脹，相當於現今的5000萬英鎊，即今次加冕禮預計開支的下限。

此外，伊利沙伯二世的父親佐治六世（George VI）在1937年加冕，典禮開支為45萬英鎊，相當於現今的248萬英鎊（約2460萬港元）。換言之，查理斯三世今次加冕禮開支，相當大機會超越對上兩位英國君主。

有關開支主要由英國政府承擔，即英國納稅人支付。雖然加冕禮已70年未曾舉行，英國民眾對此仍有微言，民調顯示51%英國人認為不應由政府資助典禮。

【英國王室】查理斯新紀錄片 同孫仔女親密互動敍天倫 【下一頁】

不過，查理斯三世的加冕儀式比以前的加冕儀式，的確有所調整，規模較小，僅有約2,000名嘉賓出席，為伊利沙白二世加冕時的四分之一，儀式也將持續約一小時，而非數小時。

盛事亦非全無好處，英國政府指典禮有助提振經濟，為英企帶來收益，尤其酒店、零售及旅遊等行業。

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責任編輯：林建忠

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