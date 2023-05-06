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【英國國王】查理斯三世今日加冕　可為英國帶來多大經濟效益？　調查估計至少逾100億元

股市 10:40 2023/05/06

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查理斯三世今日加冕　可為英國帶來多大經濟效益？　調查估計至少逾100億元

英國國王查理斯三世（King Charles III）加冕儀式將於周六（6日）在倫敦西敏寺大教堂（Westminster Abbey）舉行，為英國王室70年來首次舉辦加冕儀式。據英國零售研究中心（CRR）的調查估算，今次加冕儀式將為英國帶來逾14億英鎊（約138.9億港元）的經濟效益，並在今周末花費約2億英鎊（約19.8億港元）在食物及飲品上。

市場相信，查理斯三世的加冕典禮將是英國一代人所見的最壯觀的慶典，慶典組織者和白金漢宮表示，這將促進國家的經濟發展。

因應今次加冕儀式，消費者對派對產品等需求甚高，帶動各大品牌推出皇家主題系列產品。

食品方面，Tesco表示，已一如預期售出了67.5萬個豬肉餡餅及30萬罐濃縮鮮奶油。蛋餅為查理斯三世在加冕儀式上選擇的菜式，據報銷售在全英國飈升，超市Aldi表示每分鐘售出30多個，另一超市Waitrose也指上周蛋餅銷量升25%。

司康餅也熱賣，於Aldi的銷量大幅上漲了150%，Tesco也預計將售出60萬個。

料紀念品帶來約25億元的收益

另外，據CRR估算，英國人將於今次加冕儀式花費近2.5億英鎊（約24.8億港元）購買相關紀念品，近8.5億英鎊（約84.3億港元）屬於派對舉辦費用，並預期外國遊客帶來約3.2億英鎊（約31.8億元）的收益。因此，CRR預期，今次慶典可為英國整體經濟將增加額外逾14億英鎊收益。

白金漢宮發言人表示，加冕禮資金來源將包括主權基金撥款和英國政府，全球行動組織委員會預計加冕禮費用將達到1億英鎊（約9.8億港元），相等於每位英國人負擔1.5英鎊（約147港元），堪稱是英國200年來最節儉的加冕禮。

為慶祝查爾斯三世加冕，加冕儀式之後的周一（8日）將成為英國節假日。

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編輯：袁諾曦

查理斯 倫敦 英國 英鎊 經濟
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