【家族辦公室專題】永續傳承 家業長青 家族辦公室乘勢而起

創業難，守業更難。古語云：富不過三代，故不少大家族都會一早設立家族辦公室（Family office）作為管理財富之餘，亦有助維繫家業的傳承及家族成員關係等。近年家族辦公室在本港冒起，香港政府亦愈趨重視，但到底家族辦公室在代際傳承扮演甚麼角色？家族如何實現永續傳承及家業長青？

家族辦公室起源於歐美，當大部分人聽到這個名詞時，大多會聯想到跟財富管理相關。的而且確，近年家族企業透過家族辦公室作為家族傳承方式愈來愈盛行，尤其在外國更歷史悠久，一些著名富豪如微軟創辦人比爾蓋兹（Bill Gates）、Google創辦人謝爾蓋布林（Sergey Brin）等都有成立家族辦公室以針對家族的財富作管理及運用。不過，家族辦公室其實只是一個籠統的名詞，其功能遠比為財富增值功能更大。

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雖有說家族辦公室這個議題近年成為了香港政府致力推進的項目之一，但其實對香港來說這也非新事物。科大商學院金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心主任彭倩一直在研究家族企業，對於外界有感港府近年積極推動家族辦公室，她斬釘截鐵的說：「家族辦公室這個概念在亞洲是一個非常新的事物，但是香港在亞洲區內算是較久，是最成熟的家族辦公室發源地。基本上講得出的老牌家族辦公室，都是從香港起步，有20、30年歷史，新加坡都是最近幾年才開始。」根據2012年的數據，全亞洲有100家家族辦公室，90%都是在香港，現在過了12年，估計已超過1,000家，已經不止增加了10倍，「你看10年增長了10倍以上，所以為甚麼近年有這麼多討論，是因為他增長的速度確實非常快。」

家族辦公室數目增長迅速，彭倩認為有一個重要原因，就是亞洲在最近10多年是經濟發展最快的地方，尤其是大中華區，基本上是億萬富豪不斷增長的過程，所以出現了這個需求。「有很多有錢人以前可能用私人銀行就可以了，但如果財富多到一定的規模，肯定沒辦法只用一間銀行來處理，我見過涉及10個、20個銀行帳號的，你說那有時間管理，所以就需要一個家族辦公室來統一管理這些家族龐大的財富和其他事宜。」

除此之外，香港其實是一個很特殊的地方，既有最成熟的家族辦公室，同時又有很多新生的家族辦公室，大部分可能是從內地過來的新移民，在內地賺了錢就過來成立家族辦公室，香港是一個非常奇特的地方，是一個新財富跟舊財富結合的地方，所以對香港來說，家族辦公室絕對不是新的。

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然而,政府致力推動香港加大財富管理業務發展，其中一個方向就是促使更多家族辦公室落戶香港。故此，近日財經事務及庫務局及投資推廣署便舉行以家族辦公室業務為主題的高峰論壇「裕澤香江」，同時財庫局亦公布有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言，以闡明政府的政策立場和措施。

除透過舉辦高峰論壇外，政府已準備全方位配套，歡迎全球家族辦公室來港調配和管理財富，把握新的投資機遇，為社會帶來長遠效益。

很多人都以為家族辦公室就是財富管理，但其功能並非如此單一。家族辦公室無疑是跟財富管理有關，彭倩指出，「家族辦公室首先是從管錢開始，因為你如果沒有這麼大的體量，是沒有必要成立家族辦公室，但這絕對不止於錢，這就是新財富跟舊財富的區別。舊財富已經到了二代、三代或四代以上，那個家族關係也變得愈來愈複雜，家族成員非常多，需求自然也多，可能整個家族擁有不同國籍，在不同國家上班，全世界都有各種資產等，還有婚姻關係等的變化，就肯定不只是管錢這麼簡單了，所以家族辦公室也可以用來管理財富以外的家族事宜，比如說家族治理，或家族慈善基金等。」

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企業傳承從來不容易，否則怎會有「富不過三代」這句話，彭倩認為這是一個很大的議題，不只是華人社會獨有，全世界都一樣，「因為確實很難，第一代是創業，第二代守業，第三代可能就是摧毁。無論在那裏都會有這種說法，但是我們確實發現一些比較成功的家族企業是可以延續百年，只是在大中華區確實非常少，當中涉及內部和外部原因，也有公司規模及所處的行業等，都是密切相關的。企業都不在了，你怎麼讓家族還可以團結在一起，怎麼還可以確保富過三代呢？所以企業很難富過三代，但是不代表財富不能。」

故此，這就需要家族辦公室來擔演這個角色，來保證家族的財富可以傳承下去。彭倩進一步說：「所謂的傳承，當然不是只把財富傳給後人，而是要有三個保持，分別是保持家族財富的傳承、家族和睦的傳承，以及家族價值跟家族影響力的傳承，這些都涉及到錢怎麼用的問題。」

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記者：張以正