【大行報告】復甦勢頭強勁 百勝中國9987獲野村上調目標價至582.7元 維持「買入」評級

野村發表研究報告指，百勝中國(09987)首季業績表現強勁，利潤率顯著改善，從去年首季的13.8%大幅提升至20.3%，超越疫情前水平，預計今年將維持穩健經營狀況，故將公司2023至2025年盈利預測上調8.3%至9.1%，並上調目標價從554.6元升至582.7元。

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該行對百勝中國復甦勢頭充滿信心，同時被壓抑的旅遊需求可能在次季提振線下門店客流量，維持「買入」評級。

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記者：張以正