【國情點睇】經濟指標不斷向好 國務院總理李強：倍加努力打好組合拳

港股悶局持續，在未有可刺激股市的消息出來之前，市場預期恒指仍將維持此格局，甚至料5、6月或將迎來一波調整。縱然港股未有起色，同樣受關注的中國經濟走向，則因今年第一季國內生產總值（GDP）表現優於預期，按年錄得4.5%增長，有望在疫情過後的復常之路，重新扭轉昔日劣勢。根據國家統計局近期公布的中國第一季GDP按年增長4.5%，比去年第四季增長2.2%，表現勝過市場預期。分產業看，第一產業增加值11,575億元（人民幣，下同），按年增長3.7%；第二產業增加值10.8萬億元，增長3.3%；第三產業增加值16.5萬億元，增長5.4%。期內，全國規模以上工業增加值按年增長3%，較上季加快0.3個百分點。

有一點值得注意，是第一季社會消費品零售總額為11.5萬億元，按年增長5.8%，較上季度下降2.7%，但3月份數字按年增長10.6%，較首兩個月加快7.1個百分點，強於預期。期內，全國固定資產投資（不含農戶）為10.7萬億元，按年增長5.1%，與上年全年持平，也差過市場預期。經濟是否真的逆轉，相信要待下半年才能見真章，不過在首季度數據公布前，眼見多位中央官員的公開發言，亦可感受到中央對經濟前景愈見明朗的信心。人行行長易綱近日出席今年第二次G20財長和央行行長會議時表示，中國金融運行整體穩健，風險總體可控，銀行業金融機構總體經營情況良好，少數問題中小金融機構改革化險取得重要進展。由於內地房地產市場有積極變化，通脹仍處低位，預計今年GDP增速料達5%左右。

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另一邊廂，國務院總理李強上月底出席博鰲亞洲論壇年會時指出，中國經濟增長的動能和態勢強勁，從3月情況看，比1、2月份更好，特別是消費、投資等主要市場經濟指標不斷向好。他認為現實情況比數字更具說服力，「中國經濟韌性強、潛力大，將繼續堅持穩字當頭，穩中求進，持續擴大中國的市場規模，在擴大市場准入、優化營商環境、保障項目落地等方面推出新的舉措；將保持國家金融運行的整體穩健，牢牢守住不發生系統性風險的底綫。」

然而，在李強上任還不足一個月的時間，外界已有不同的解讀這位新上任的總理，在執政上會跟前總理李克強有何不同，縱觀現時市場概括而言，李強有不少政策都是延續了李克強的軌迹，如他在3月主持國務院常務會議時就確認延續了此前一系列減稅降費的臨時性政策，包括減半徵收物流企業大宗商品倉儲用地城鎮土地使用稅政策、減徵殘疾人就業保障金政策、減徵小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元部分所得稅政策、降低失業和工傷保險費率政策等。

前總理李克強在今年3月全國人大發表的《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標定為5%。新任總理李強稍後在記者會上表示，現在中國經濟總量已超過120萬億人民幣，新的挑戰也不少，要達到約5%的成長目標，恐怕不是件容易的事，直言需要倍加努力，需要打好組合拳，包括宏觀政策、擴大需求、改革創新、防範化解風險等來實現。

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到底在李強掌管下的中國經濟前景將如何，相信仍有待時間觀察，另一方面，即使出爐數據造好，是否顯示今後經濟就很好？當然也不是官方說了算。不過隨着首季度經濟數據公布後，多間大行亦紛紛發表看法，普遍來看大都抱持相同觀點，就是中國經濟會持續向好，似乎外界亦頗樂觀。其中，摩根大通將其2023年中國經濟的增長預期，從此前的6%上調至6.4%，並在最新的報告中指出中國經濟將在未來幾個季度持續復甦。花旗亦將中國經濟2023年增長預測，從此前的5.7%上調至6.1%，並指中國經濟第一季的增長強於預期，這表明未來將有進一步的增長。

瑞銀同樣考慮到消費和房地產活動推動一季度經濟復甦強於預期，將今年GDP增速預測由5.4%上調至5.7%。但盡管如此，瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤卻認為，內地GDP按季增長動能或見頂，料未來幾個季度可能放緩。她表示，隨着防疫政策優化，消費者出行大幅好轉，支撑了國內消費反彈。今年中國第一季經濟復甦強於預期，從去年第四季的2.9%加快至4.5%，按季增長動能加快至9.1%。汪濤又指，考慮到第一季GDP增速超預期以及內需復甦啟動，預計未來幾個月、包括在本月召開的政治局會議上，政府可能保持宏觀政策積極支持的基調基本不變。如果到今年夏季或之後，消費和房地產復甦力度弱於預期，或出口大幅下跌，政府可能加大對基建投資等領域的支持力度。該行預計政府可能將強調加大對勞動力市場支持的必要性，不過不太可能出台大規模消費刺激政策。

內房經歷過之前違約風波後令整個行業大傷元氣，近期亦見有望轉勢。汪濤指出，第一季經季節調整後的房地產銷售，較去年第四季低位反彈36%，房地產新開工反彈45%，被抑制的需求得以釋放。今年首季房地產反彈時點早於預期，而且反彈強度超預期，加上外需穩健，推動今年中國首季GDP環比按年增速上行至9.1%。

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記者：張以正