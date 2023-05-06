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【滙豐控股5】滙豐股東大會否決 業務重組和股息政策決議案

股樓投資 00:25 2023/05/06

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滙豐控股(00005) 剛於英國伯明翰舉行股東周年大會（AGM），當中焦點包括由本港投資者呂宇健提出的策略檢討和穩定派息決議案，在大會上進行表決。滙豐宣布，由股東提呈的米特蘭銀行界定福利退休金計劃決議案 ，策略檢討決議案以及股息政策決議案，皆遭否決，與董事會之建議相符。其中策略檢討和穩定派息決議案的贊成票分別僅得19.78%和19.2%。

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另外，滙豐董事會注意到超過 20%票數反對董事會對於部分決議案之建議，包括通過董事薪酬報告，重選主席杜嘉祺連任董事等。 

滙豐補充，值得注意的是，大股東中國平安(02318)在該等及其他若干決議案上投票反對董事會的建議。 按大約 50%的投票率推算，平安的票數大約佔於股東周年大會投票的所有票數 18至19%。該投票率與過往幾年一致。 滙豐指出，很高興絕大部分於股東周年大會投票的股東均支持滙豐的策略，董事會及管理團隊將如集團最近公布的第一季業績所示，繼續專注執行策略，以及為股東創造價值。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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