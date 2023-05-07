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【港股前瞻】外圍負面陰霾密佈 建銀趙文利：醞釀利好因素 毋須太淡

股樓投資 11:21 2023/05/07

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外圍眾多負面消息壓頂，讓市場彌漫一片「Sell in May」的悲情氣氛。按建銀國際證券研究部董事總經理、首席策略師趙文利的說法，港股在5、6月或許會較大波動，但放眼看長綫一點，後市有兩大利好因素正在醞釀當中。換言之，當恒指跌近區間下限，實在不必看得太淡。

首先，美國聯儲局很大機會在6月或之後停止加息，對全球金融市場肯定是引頸以待的好消息。他說：「大家不用再擔心美國利率繼續向上，香港的同業拆息可能也告別跟隨美息不斷上升的階段，往後的3個月是港股估值提升的有利窗口。」其次，中國首季經濟增長超預期，要反映在企業盈利，最快可表現在第一季業績期，但慢則或要到中期業績才能完全體現出來，意味港股有後上潛力。「我們覺得在中期報告將會提供更多基本面復甦的證據，使得港股有進一步向上的可能，這是我們對下半年的看法。」他初步估計，恒指下半年的區間下限會由18500點上移至19000點。

 

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

在配置上，趙文利建議大家關注盈利增速預期大幅好轉的股份。參考恒指各行業的盈利預測，今年以通訊、非必需消費的業績增速最快，分別為80%及65.9%，故該行在挑選焦點股時，亦明顯在這些行業上着墨，如有中國電信（00728）、安踏體育（02020）、華潤啤酒（00291）及阿里巴巴（09988）等。

其實，若不局限於行業，當前炒得火熱的「中字頭」股票，正正是業績提升、估值重估的代表。他表示，「中國特色估值體系」與國企改革的實施，涉及央國企的考核機制，令管理層必須兼顧企業業績、市場化指標，尤其對市值「做大做強」的訴求比以往更加強烈。「以前管理層不着急要跟市場溝通，將公司亮點展示給市場看。我們覺得現在考核機制和環境改變了，這一部分的工作將會做得更到位一些。」的確，過往央國企最為人詬病的地方，莫過於經營效率低下，以致股價相對資產淨值呈嚴重折讓，最離譜的例子，有國企股的市帳率竟可低至0.2倍，股息率更在10厘以上。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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據建銀國際統計，截至3月底，港股中的電訊、基建、能源及金融等國企股，平均股息率達到7.7厘，在波動加劇的市況中，無疑凸顯出防守性和吸引力。在「中字頭」行業中，趙文利點名看好電訊、能源行業，前者得益於《數字中國建設整體布局規劃》，電訊行業作為數字經濟基礎建設的主要參考者，又受惠國家雲等戰略及ChatGPT帶動的算力新需求，行業迎來新增長點，料重估行情有望持續。「電訊公司可以把原來的客戶優勢和數字經濟的一些新業態結合起來，體現在業績的效果會顯著一些。」他說。

至於能源行業，包括石油、煤炭股，因過去一輪的供給側改革，令龍頭企業在市場份額和定價能力得以提升，而且在平衡傳統能源和新能源業務之間，也作出了不錯的布局，料其派息能力將會不斷增強。其中，建銀國際稱「三桶油」目前估值低於歷史平均水平，預期在中國經濟復甦及需求向好的帶動下，油價仍會向上，或成石油股估值修復的重要催化劑。

事實上，綜觀近期的「中字頭」業績，不得不提中資金融股，中國平安（02318）首季多賺48.9%至383.52億元人民幣，年化營運股本回報率（ROE）達18.8%。在業績公布後，平保股價即時有正面反應，周四（27日）大升9%。趙文利認同，以內險和券商為代表的非銀金融，未來值得睇高一綫，「內險首季的新業務價值增長超預期，已看到了長期拐點，股債市場開始好轉，亦利好其投資收益。至於券商，因今年來A股整體成交比較活躍，第一季部分券商的業績彈性比較大。因此，這兩個板塊會相對多一些投資機會。」截至周四，已發出盈喜的非銀金融股，還有東方證券（03958）及新華保險（01336）。

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記者：張以正

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