【宏觀術數@iM網欄】續談術數的宿命抑或是可改變

上圖：5月底星空行星並列示意圖

上期藉一齣港產電影談一下命運的可朔性，對命理有興趣的朋友相信都某程度上同意天時人事都會有些可預測性，否則也就不必要花時間去閱讀術數文章和資料，當中分歧在於「可預測」是否便代表事物有既定軌跡，抑或「命定」中仍有多少可改變。若果一切都是宿命定下來，術數其實亦不成立的，各類風水、奇門遁甲或擇吉避陰意義又何在呢？簡單言之，似乎古往今來賢者都是取其中庸之道，相信萬物固然有軌跡或趨勢，同時間亦有程度上可改變。之前介紹命學常言道「一切皆是命，半點不由人，時辰恐有錯，陰騭最難評。」，批算時的時辰如果有誤，結果自然容易出錯，陰騭則代表積善修德所帶來命運實則的改善。時辰有誤帶來的差錯似乎很易理解，陰德帶來的效應古人雖談之不少，在實際命理批算時卻不容易確定的，因為平常人家八字吉凶好壞分別大多並非天壤之別，不經常會出現明顯地和命格不同的結果，只有於一些「關口」容易看到差異。

其中一個筆者常提醒的便是壽元和醫療的關係，時代不停進步，醫療科技比起一百年前已突飛猛進，昔日同類的六十甲子八字，平均壽命才50多歲，今天香港平均壽命是八十多，記著八字干支可以是一樣的。也就是說命局遇上的一些生關死劫，如果能於「黃金時間」內求醫得面適切治療，又豈止能延壽一紀（12年）？過往短壽時代不少人死因多和食物中毒、營養不良或傳染病有關，現時卻和機能老化、心血管或基因突變帶來癌病等為主，假如科技持續發展，相信於未來「九運」的南離歲月，文化科技都會有大發展的時代更多疾患可以得以治愈，「老友記」們緊記及時接受治療和保重身體，很多過往死劫今天也可安然無恙。相傳「南極仙翁」為保奏添壽，而南方夜空重要星曜「老人星」亦為延壽之象，至少可以反映出生於現代社會進步的人們，至少「壽元」方面「業力」應較具福報，能否於危急中得良好救治，除卻命格有否「救神」或「貴人」，或如「天醫」、「地醫」、「解神」等吉星外，筆者相信有時積德和人力也有緊密關係的。

壽元故有命運和陰騭存在，人生際遇又何嘗例外？

就如這幾年元運交替間，國際社會和各地變化均多，處身亂世時代，各地交流和運輸又比往日發達，移民或遷居大為容易，於術數角度都屬重大變化，看看古術數對風水、擇吉和出行訣的重視程度可知一斑，當中涉及古時外出風險較大，同時於個人命理亦屬變化樞扭。筆者過往也介紹過選擇移居的術數考慮給讀者們參求，除了五行多，星占亦有方式去計算以運籌帷幄。

就算更接近日常的工作選擇或投資決定，有時雖云大富由天，其實真正大富大貴，或差極的八字必然為少數，大部份人均在平均數序以內，成敗得失幅度未必很大，日積月累努力的影響反而不容忽視。確實有些人如上期提及電影中「官殺混雜」可能易招官災或殺戮，命格也會對個性有影響，後天教育和個人發展於重要關頭也會是重要考慮，這點從真實命理個案中很容易驗證的，有些帶煞氣的八字得到家庭較佳培養，可能性格仍帶偏鋒，卻可以用不同職業，甚或興趣「化洩」凶焰的。最常被引用者當為羊刃星某些格局可為「因財持刃」，卻又可以發展成為「持利器以生財」，例如外科醫生、用金屬工具營生者，或帶藝術性質又能得以發展者，筆者也見過不少是用儀器工具如攝影或電影技術工作等有關，同樣的命格如果結交不同人等，藝術桃花性又可以變成偏門或風月，人生際遇大不相同，成敗得失和風險波幅亦有差異。

命運本來便難以預測，術數可窺探一二，人生決擇和善念於關鍵處更為重要。

下圖：南極星空有多少熟悉的類象？

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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