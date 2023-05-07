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【港股前瞻】建銀趙文利：二季度後勁乏力 五六月重要窗口 望3大關鍵

股樓投資 09:45 2023/05/07

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港股受外圍影響繼續好淡爭持，建銀國際證券研究部董事總經理、首席策略師趙文利表示，今年第一季延續去年第四季反彈勢頭，可惜踏入第二季度後勁乏力，他預計恒指會介乎18500點至21500點區間上落，並指5、6月份將會是一個較大的回調窗口。「從歷史上來看，5月份國際市場和港股都處於一個相對平淡或比較弱的環境，所以年初以來港股的反彈，盡管經歷了3月份的一些短期擾動，在4月份又出現一些震盪向上的情況，惟5月之後可能會面臨一些回調的壓力。如果6月份債務上限問題再呈現一個提前爆發的情況，包括美國爆發新的金融風險，6月份可能市場的波動也會隨之增加。」

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【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
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他續指，「上半年就像我們之前的年度報告所講，第一季可能是一個最確定的窗口，去年第四季到今年第一季是個跨年度的窗口，這個窗口已經體現得差不多了，可說第二季的前部分，4月份是相對有利，但很短暫。」對於下半年走勢，他認為第三季會相對積極一些，就是說上半年中國經濟主要是靠疫情解封和疫情退潮，以及通關等一些利好消費復甦的帶動出口恢復，但是更長期的增長動力或者更重要的帶動，如房地產市場投資回暖，中國未來更長期的政策訊號等。

 

 

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所以，雖然今年第一季的經濟數據優於預期，但經濟前景始終仍存在不確定性，趙文利認為第二季還是會處於一個震盪市，主要是從結構上來看，還處於一個不均衡的復甦情況，出口和消費是超預期或比較強，但是從固定資產投資來看還是偏弱，特別是房地產，還有民營企業的投資，整體來講恢復起來需要時間會比較長一點。雖然服務業相對製造業復甦得比較快，彈性也較大，但環比增長速度在第二季可能會放慢。「從宏觀數據出來之後，市場的反應已經充分消化了，所以它並沒有令A股和港股有一些超預期的反應，反而短期內大家對美國聯儲局加息預期則處於一個極不穩定的狀態。」

 

 

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記者：張以正

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