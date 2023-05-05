世衞：新冠疫情不再是最高警報級別

世界衞生組織（WHO）周五（5日）宣布，新冠疫情不再構成最高警報級別的「國際關注突發公共衞生事件」（public health emergency of international concern ，PHEIC）。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，接受緊急委員會日前會議的建議，宣布解除最高警報級別的「國際關注突發公共衞生事件」。惟他指出，這不代表疫情不再對國際衛生的威脅，全球仍有許多人病重留醫，數以百萬計人有長新冠症狀。

譚德塞續稱，這同樣不是各國降低戒備的藉口，只是代表管控疫情的模式，將過渡至與其他傳染病看齊。他強調並非草率決定，而是綜合數據分析後的審慎決定。

2020年1月30日，世衛首次將新冠疫情列為「國際關注突發公共衞生事件」，藉此要求全球就疫情作出回應。同年3月11日，世衛將新冠疫情定性為全球大流行（pandemic）。

根據世衛統計，新冠疫情至今全球確診個案達7.65億宗，造成逾700萬人死亡。譚德塞上月底表示，新型冠狀病毒感染的死亡病例，自今年初已減少95%。

責任編輯：嚴智勇