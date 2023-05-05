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【中海外688】中國海外4月合約銷售升67% 首4個月漲71%

股樓投資 18:28 2023/05/05

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中國海外(00688)公布，今年4月的合約物業銷售金額約340.33億元人民幣，按年升67.1%；而相應的已售樓面面積約124.36萬平方米，按年上升38.6%。

 

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

今年首4個月累計合約物業銷售金額約1,176.33億元人民幣，相應累計已售樓面面積約550.7萬平方米，分別按年上升71.4%及61.8%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業，請按【見下頁

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此外，截至今年4月30日中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約254.89億元人民幣，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。


【同場加映】青姐話：港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
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記者：張以正

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