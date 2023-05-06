蘋果第二季銷售額下降2.5% iPhone銷售額增長1.5%

蘋果公司（AAPL）周四公佈業績，第二季銷售額下降2.5%至948億美元，高於預期的4.4%。利潤持平，為每股1.52美元，而預期為每股1.43美元。

iPhone的銷售額增長了1.5%，達到513億美元，預期為跌3.3%。根據研究公司Canalys的數據，2023年前三個月全球智能手機出貨量下降了13%，

【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？【下一頁】

首席財務官Luca Maestri表示，根據Refinitiv的數據，蘋果的毛利率將在44%至44.5%之間，高於43.7%的預期，也表示蘋果的收入可能會略有下降。分析師預計，該公司截至6月底的第三財季的收入將增長2.1%，達到847億美元。

蘋果將股息提高到每股24美分，高於一年前的每股23美分。董事會授權900億美元的股票回購計劃，與一年前相同。

【券商點睇】燃煤業務盈利反轉在即 華能國際拐點或已現 目標睇6.5【下一頁】





【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者:張瑋婷