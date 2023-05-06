  • 29°C
香港時間 : 2023506日 (週六) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果第二季銷售額下降2.5% iPhone銷售額增長1.5%

環球政經 11:41 2023/05/06

分享：

分享：

蘋果公司（AAPL）周四公佈業績，第二季銷售額下降2.5%至948億美元，高於預期的4.4%。利潤持平，為每股1.52美元，而預期為每股1.43美元。

iPhone的銷售額增長了1.5%，達到513億美元，預期為跌3.3%。根據研究公司Canalys的數據，2023年前三個月全球智能手機出貨量下降了13%，

【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？【下一頁】

首席財務官Luca Maestri表示，根據Refinitiv的數據，蘋果的毛利率將在44%至44.5%之間，高於43.7%的預期，也表示蘋果的收入可能會略有下降。分析師預計，該公司截至6月底的第三財季的收入將增長2.1%，達到847億美元。

蘋果將股息提高到每股24美分，高於一年前的每股23美分。董事會授權900億美元的股票回購計劃，與一年前相同。

【券商點睇】燃煤業務盈利反轉在即 華能國際拐點或已現 目標睇6.5【下一頁


 

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者:張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
港股 美股 AG Acquisition 姜濤 股票 經濟 財務自由 記者 銷售

上一篇文章

世界糧食價格指數一年來首次上漲 糖 肉類和大米價格一同上升

下一篇文章

多倫多道明銀行取消收購First Horizon 將支付2億美元及補償2500萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【著數優惠】惠康慶祝78周年　即日起至下周四　逾78件指定貨品買1送1
【著數優惠】惠康慶祝78周年　即日起至下周四　逾78件指定貨品買1送1
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款