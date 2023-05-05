【太古地產 1972】香港商場零售額按年錄雙位數增幅 寫字樓出租率則按季跌2個百分點

太古地產（01972）公布今年首季經營數據，截至3月底止，香港商場物業的零售銷售額分別錄得20%至96%增長，當中太古廣場零售銷售額按年增長68.6%，太古城中心及東薈城名店倉分別增加20.2%及96.1%，整體出租率介乎96%至100%，與去年底持平。

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公司表示，旗下商場的銷售表現呈強勁復甦，零售銷售額於今年第一季度錄得雙位數增長，儘管出境旅遊活動令部份消費力外流，但受惠於旅遊限制放寬，本地市場氣氛得到改善，入境旅客增加，預計旗下商場的人流和零售表現會於本年內持續得到改善。

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不過，香港辦公樓物業表現較差，太古廣場及太古坊整體的租金按年跌幅分別為11%及9%，租用率均下跌1個百分點，分別跌至96%和95%，整體辦公樓租用率94%，較去年底跌2個百分點。內地辦公樓物業方面，中國內地的太古滙辦公樓及頤堤港一座租用率都下跌，分別跌1及2個百分點，至93%及92%；香港興業中心一座及二座租用率持平於99%。

公司透露，旗下太古廣場六座預計將於年內落成，目前上蓋工程已平頂，內部裝修工程進行中。至於黃竹坑站第4期物業發展項目料明年落成，2025年交樓。

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記者：郭秀慧