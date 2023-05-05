【新股IPO】順豐控股傳已委聘投行推進在港第二上市工作 擬集資最多30億美元

引述外電報道，順豐控股正計劃來港第二上市，目標集資20億至30億美元，並已聘請高盛、華泰證券及摩根大通負責上市工作，預計最快年內完成在港上市。





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順豐於2017年借殼在深交所上市，目前市值約2,763.3億元人民幣，公司先後於2021年5月及12月分拆順豐房託(02191)及順豐同城(09699) 在港上市。同年亦收購了嘉里物流(00636) 逾51%股權。

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記者：張以正