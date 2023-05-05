美國非農就業增25.3萬個崗位 失業率意外降至3.4%

美國勞工統計局周五（5日）的數據顯示，美國經濟上個月增加了25.3萬個非農就業崗位，失業率意外地降至3.4%。經濟學家曾預計該報告顯示上月非農就業崗位增加18.5萬個，而失業率則被預測為上升至3.6%。

非農就業人數按月升 25.3萬，預期為18.5萬，失業率由3.5%跌至3.4%，低預期的3.6%。4月平均時薪按年升4.4%，高預期的4.2%，按月升0.5%，高預期的0.3%；勞動參與率維持62.6%，就業不足率跌0.1個百分點至6.6%。

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2月份非農新增就業人數由32.6萬人下調至24.8萬人；3月份非農新增就業人數從23.6萬人下調至16.5萬人。4月份的工資增長仍然強於預測，工資較上年同期增長了4.4%，比3月份的增幅有所加快。2月份的就業增長修正為24.8萬，3月份的就業增長被修訂為16.5萬個就業崗位，比之前少7.1萬個。

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記者：張瑋婷