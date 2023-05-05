  • 27°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 22:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國非農就業增25.3萬個崗位 失業率意外降至3.4%

環球政經 16:41 2023/05/05

分享：

分享：

美國勞工統計局周五（5日）的數據顯示，美國經濟上個月增加了25.3萬個非農就業崗位，失業率意外地降至3.4%。經濟學家曾預計該報告顯示上月非農就業崗位增加18.5萬個，而失業率則被預測為上升至3.6%。

非農就業人數按月升 25.3萬，預期為18.5萬，失業率由3.5%跌至3.4%，低預期的3.6%。4月平均時薪按年升4.4%，高預期的4.2%，按月升0.5%，高預期的0.3%；勞動參與率維持62.6%，就業不足率跌0.1個百分點至6.6%。

【券商點睇】燃煤業務盈利反轉在即 華能國際拐點或已現 目標睇6.5【下一頁

2月份非農新增就業人數由32.6萬人下調至24.8萬人；3月份非農新增就業人數從23.6萬人下調至16.5萬人。4月份的工資增長仍然強於預測，工資較上年同期增長了4.4%，比3月份的增幅有所加快。2月份的就業增長修正為24.8萬，3月份的就業增長被修訂為16.5萬個就業崗位，比之前少7.1萬個。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
AG Acquisition 財務自由 就業 經濟 香港經濟日報 失業 就業人數 非農就業 失業率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Google母企削減成本裁員同時 宣700億美元回購股票惹員工不滿
Google母企削減成本裁員同時 宣700億美元回購股票惹員工不滿
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款