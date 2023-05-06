多倫多道明銀行取消收購First Horizon 將支付2億美元及補償2500萬美元

加拿大多倫多道明銀行集團Toronto-Dominion Bank(TD)周四（4日）取消了對First Horizon Corp(FHN.N)134億美元的收購。First Horizon和TD在一份聲明中說，他們共同決定終止交易，因為不清楚他們何時能獲得監管部門的批准。 TD將向First Horizon支付2億美元，此外還有2500萬美元的費用補償。

TD一年多前啟動的這項至今為止最大的交易，曾面臨數月的監管不確定性，美國地區銀行危機後，TD受到一些投資者的壓力，要求取消這項收購。

First Horizon的一位發言人說，終止交易完全與無法獲得批准的TD有關，與正在發生的銀行業動盪沒有關係。首席執行官 Brian Jordan告訴投資者，TD通知美國銀行，他們 「無法提供最新的延期時間表，他們無法拿出2023年或2024年監管部門批准的保證。」



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TD拒絕在新聞稿之外發表評論。

英國巴克萊銀行Barclays 分析師John Aiken說：「我們對雙方無法達成一致的較低價格感到驚訝，並認為走人可能會產生更廣泛的影響。」他補充指，可能會影響到潛在的合作夥伴在未來與TD合作的意願。

TD在去年2月同意收購First Horizon，當時該交易將使其成為美國第六大銀行，從第八名升至第六名，擁有約6140億美元的資產，並在22個州開展業務。

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記者：張瑋婷